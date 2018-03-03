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Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vodafone Arena’da soyunma odasına girdi ve söyleriyle deprem etkisi yarattı!

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler
Beşiktaş maçında kazanmak için her türlü şartın oluştuğunu ancak büyük bir fırsat teptiklerini belirten deneyimli hoca Aykut Kocaman, soyunma odasında sinirli ve gergin bir konuşma gerçekleştirdi.
 

"SİZ BÖYLE YAPARSANIZ, HAKEM NE YAPSIN"


İtiraz ve gerilim yüzünden gördükleri kırmızı kartlarla gündeme oturan Volkan Demirel ve Alper Potuk üzerinden tüm takıma sitem eden başarılı teknik adam, “Hakemlerin bize karşı kurulduğunu her zaman söylüyorum, sakin kalması gereken bizdik ancak kendimizi tutamadık. Akıllı oynayacaktık beceremedik ve hakeme fırsat verdik. Saha içinde hakem takdir haklarını aleyhimize kullanırken sizin daha uyanık olmanız gerekiyordu. Gittiniz yapılmaması gerekenleri yaptınız, siz bunları yaptıktan sonra hakem ne yapsın?” ifadelerini kullandı.



Beşiktaş ile bir maç daha oynayacaklarını, kupadaki rövanş karşılaşmasında daha dikkatli olmalarını da belirtmeden geçemeyen Aykut Hoca, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şimdi bu maçı unutmalıyız. Hafta sonu çok önemli bir mücadele bizi bekliyor. Bir kez daha gördünüz ki sahada sinirlerine hakim olan taraf her zaman istediğini alıyor. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyorum. Herkes kendine çeki düzen versin. Kontrolden çıkan arkadaşını gördüğünde de uyarsın."



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