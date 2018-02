Aykut Kocaman'dan yeni tespit: Eşitlik suni!

SERT ETABI TAMAMLIYORUZ

BERABERLİK HEDEFİ ETKİLEMEZ

İLK SUNİ AÇIKLAMASI 8. HAFTADAYDI

Erdinç Şahin

'yı yendikleri maç sonrası, 70 civarında puanın şampiyonluğa yetebileceğini söyleyen, o an itibariyle'ın oynamadığımaçı için de şöyle bir tespitte bulunmuştu: "Şu an itibariyle onların da bizim de puanımız 44... Yani puan ortalamaları 2.00... Galatasaray, Kasımpaşa maçında puanını 45 veya 47 yapabilir. O durumda onlar da en fazla 2.1 civarına çıkar. Bu durumda 70 puan şampiyonluk için yeterli olacak gibi görünüyor."Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Kocaman'ın G.Saray'ın yenildiği Kasımpaşa maçı sonrası ise yakın çevresiyle yaptığı sohbette rakibin fikstür avantajının yavaş yavaş elinden kaydığına dikkat çektiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "İkinci yarıya biz çok sert girdik. Trabzon-Başakşehir deplasmanları takımda çok sakatlık varken bizim için zordu. Bu süreci Beşiktaş maçıyla tamamlayacağız. Beşiktaş derbisi bizim hedef olarak belirlediğimiz ilk etabın tamamlanma maçı. Hedefi tutturacağız" diye konuştuğu bildirildi.derbisinde beraberliğin kendilerini hedeften saptırmayacağını ifade ederken, "Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti bize bu krediyi sağladı. Beraberlik dahi alsak, Beşiktaş sonrası puan tablosu bizim lehimize gelişir. Galatasaray'ın önündeki fikstüre bakarsak, şu anki puan eşitliğinin suni olduğunu düşünüyorum. Elbette futbolda her sonuç var ama gerçek şu ki, görüntü lehimize döndü" dedi., "Puan farkı suni" açıklamasını ilk olarak 8. haftada Malatya maçı sonrası telaffuz etmişti. Ekim ayında G.Saray, 22 puanla liderlik koltuğunda otururken Feberbahçe zirvenin 8 puan gerisinde 14 puan ve averajla 5. sırada yer alıyordu. Bu açıklamadan 6 hafta sonra ise iki takım arasındaki puan farkı 3'e indi. 14. hafta sonunda G.Saray 29 puanla 2., F.Bahçe 26 puanla 3. sırada onu takip ediyordu.