Aykut Kocaman Dirar'a destek oldu



SEYİRCİLERİN BİR KISMI OYUNCULARI MAÇTAN DÜŞÜRECEK HAMLE YAPIYOR



DİRAR OLMAZSA OLMAZIMIZ'



'BEN DE İNSANIM'



'PR YAPMAYA ÇALIŞAN BİR ADAM DEĞİLİM'

Haber Merkezi

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, son derece doğru oynayarak kazandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:Aslında 'seyirci' demek lazım. Taraftarlık başka bir şey. Bazı oyuncularımız sürekli ıslıklandı ikinci bölümde. Biz burada gururla ve şerefle mücadele ediyoruz. Futbolcular en az taraftar kadar şampiyonluğu istiyor. Rakip değiliz biz.Böyle olunca, anlamak istemediğim bir durum ortaya çıkıyor. Oyuncu bir taraftan sonra kaçar. Allah'tan bizim oyuncularımız böyle değil. En zor periyoda girdik. Seyircilerin bir kısmı oyuncuları maçtan düşerecek hamle yapıyor. Herkes sütten ak kaşık bizde. Yapılan davranışın sonucu pek fazla düşünülmüyor.Gururla ve şerefle Fenerbahçe'yi temsil edeceğiz. Affedilmeyen hatalar, bir taraftan da seyircinin reaksiyonu. Hakem de çok genç bir arkadaş, çok daha iyi bir hakem olacak ama başka sahalarda bu kadar dirençli olmuyorlar. Bu da doğal, normal. Her şeye rağmen çok kritik haftalar öncesinde bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum.'Aykut Kocaman, taraftarın eleştirisiyle karşılaşan Dirar'ın takımının olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi.Dirar'ın zaman zaman hatalar da yaptığını aktaran Kocaman, "Çok güçlü bir karakter. Antrenör gözüyle bakıldığı zaman maçların her saniyesini seyreden biri olarak, Dirar bu takımın olmazsa olmazıdır.'Seyircilere' söyleyecek bir şey yok, onlar ıslıklar. Büyümeye çalışan, kuvvetli takımım rakiplerini baskı altına alırken olmazsa olmazı Dirar'dır. Saha dışında da çok güçlü bir karakter. Asla morali bozulmaz. Her hata yapanı da destekleyen bir karakter. Bu karaktere her zaman destek olacağız."Aykut Kocaman, sosyal medyada Mathieu Valbuena'yı oynatmadığı ve diğer oyuncu tercihleriyle ilgili yapılan eleştirilerin sorulması üzerine şu cevabı verdi:Ben de insanım. Bunların farkındayım. Farklı yerlerden bakıyoruz. Doğrularla yanlışların yer değiştirdiğini görüyorum. Zor ama yapacak bir şey yok. Bu ülkede yaşayan bir insanım. Oyuna bakışım, oyunculara davranışımla şunu öğrendim, doğru bildiklerimiz her şeye rağmen ısrarla ve inatla yapmaya çalışacağım.Mesleki anlamda bu davranışlarla hayatta kaldım. Sağda solda PR yapmaya çalışan bir adam değilim. Biz kendimizi çalıştığı kuruma adamış bir takımız. bildiklerimi yapabilmek için sonuna kadar gücümü kullanacağım. Umarım hatalarım az olur. Hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz."Temel amaçlarının bütün maçları kazanmak olduğunu vurgulayan Kocaman, "Deplasmandaki maçlardan minimum kayıpla ayrılmamız büyük anlam kazanacak gibi gözüküyor.Her takım son derece sert ve organize. Artık takımlar iyi yönetiliyor. Tecrübeli yabancı futbolcular da var. Bizim en büyük ihtiyacımız, transferimiz, heyecan istek güzel ama birikmiş o psikolojinin oluşturduğu gergin ortamı düzeltmek.Taraftarımızla sevinci, üzüntüyü yaşarsak en büyük transferimiz bu olur. Yoksa her sene 10-12 oyuncu alınıyor zaten. Hala transfer deniyorsa temel problemi bulamıyoruz demektir.Oyuncuları biraz daha anlarlarsak en büyük transfer olur. Ortak menfaatimiz Fenerbahçe." değerlendirmesinde bulundu.