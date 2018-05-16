Aykut Kocaman: Düşen takımlara 4 puan verdik

Sarı-Lacivertliler’in başarılı teknik patronu, 7-0’lık Karabükspor galibiyetinin ardından gazetecilerle sohbet etti. Aykut Kocaman, bu sohbette bir anlamda basın mensuplarına içini döktü. 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Benim için içerideki Kayserispor ve Gençlerbirliği beraberlikleri çok acıydı. Birinde (Kayseri) 3-1 öndesin, maç bitmiş... O 2 maçta 5 gol attık, 5 gol yedik. 2’sini kendi kalemizi attık, 2’sinin de gol pasını verdik. İnanılır gibi bir istatistik değil! İçerideki maçlarda kaybettiğimiz puanlar, özellikle de bu maçlardakiler öne çıkıyor. Bu sezon ligden düşen Osmanlı’ya 2 puan, Gençlerbirliği’ne 2 puan olmak üzere 4 puan verdik” diye konuştu.

"AKHİSAR'A ODAKLANAMADIK"

Deneyimli çalıştırıcı, son 2 sezona damga vuran olayın, iç sahadaki kayıplar olduğunu söyledi. Akhisar maçlarına ise ayrı bir parantez açan Aykut Kocaman, “Hem ligde hem de kupadaki Akhisar maçlarındaki en büyük problemden biri, oyuna odaklanma süremiz. Ligdeki maça, Beşikaş derbisinden sonra gelmiştik. Maçın ciddiyetini kavrayana kadar zaten 2-0 oldu. Kupada ise o enerjiyi oluşturmada biraz sıkıntı vardı. En büyük problem özellikle içerideki maçlarda o bütünlüğün oluşmaması. Bütünlük çok önemli hatta bence en önemli şey” ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERDE STANDART YOK"

Aykut Kocaman, Karabükspor maçında cezalı duruma düşen Martin Skrtel ile ilgili olarak, “Hakemin Skrtel’e gösterdiği sarı kart çok ucuz. Sezon içerisinde bu hareketin daha sertini yapan oyunculara kart dahi gösterilmedi. Bu kadar ucuz sarı kart gösterilmez. Dirar’ın da rakibi çekme var, o çok net, o sarı kartın gösterilmesini anlayabilirim. Ama Skrtel topa doğru hamle yapmak isterken faul yapıyor. 4. hakeme sorduk, ‘Arkada boşluk var’ dedi. 5 dakika sonra rakip Fernandao’ya faul yaptı, arkada boşluk vardı, gidiyordu ama kart gösterilmedi. Hakemin kararlarında standart yok” dedi.

"HEP ÇİFT FORVET OYNADIK"

Bir basın mensubunun, “Geçmişte şampiyonlukları son haftalarda kaçıran takım Fenerbahçe oldu. Bu kez tersi yaşanır mı? Gönlünüzden geçen ne?” sorusuna Aykut Kocaman’ın yanıtı, “Bizim gönlümüzden geçenle olursa, olur tabii ama bekleyeceğiz. Başka bir söyleme şansımız yok” yanıtını verdi. Kocaman son olarak bir kez daha ‘çift forvet’ konusuna değinerek, “Klişeler bunlar. Sürekli çift forvet oynadık biz. Tamamen bir algı operasyonu yapılıyor. Bunlarla uğraşmaktan, anlatmaya çalışmatan yoruldum artık. Cevap vermeye gerek bile yok. Yorumcularla farklı düşünüyoruz” sözlerini noktaladı.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI JOSEF VE TOPAL'I BOZMAK

Fenerbahçe’de son iki sezondur en çok tartışılan konulardan biri, orta sahada Mehmet Topal ile Josef De Souza’nın birlikte oynatılmasıydı. Aykut Kocaman göreve geldikten sonra bu orta saha kurgusuna devam etti. Ancak daha sonra Topal’ı kesip Ozan Tufan’a görev verdi. Başarılı çalıştırıcı yakın çevresine, bu sezonki en büyük pişmanlığının bu kararı olduğunu söyledi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Josef ile Topal’ı ayırarak yanlış yaptığını ve bundan dolayı pişman olduğunu söyledi.





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