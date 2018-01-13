Aykut Kocaman: Fernandao hiçbir yere gitmeyecek!

"BİR YERE GİDEMEZ"

Erdinç Şahin

ikinci yarı hazırlıkları için yaptığı Antalya kampını bu akşamkimaçıyla sonlandıracak ve gece'a dönecek.Antalya kampında takımdaki her oyuncuyu büyük bir dikkatle takip edeniseçalışmalarından bir hayli memnun kaldı.forvetle ilgili olarak "Fernandao kampta çok çalıştı. Ondan çok memnunum. Sahada mücadelesi çok iyi, adeta rakiplerle boğuşuyor. Hava toplarında faydalı. Bir yere gidemez. İkinci yarı önemli bir oyuncumuz olacak" şeklinde konuştu.