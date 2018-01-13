Aykut Kocaman: Fernandao hiçbir yere gitmeyecek!

Fenerbahçe
ikinci yarı hazırlıkları için yaptığı Antalya kampını bu akşamki Kukesi
maçıyla sonlandıracak ve gece İstanbul
'a dönecek.
Antalya kampında takımdaki her oyuncuyu büyük bir dikkatle takip eden Aykut Kocaman
ise Fernandao'nun
çalışmalarından bir hayli memnun kaldı.
"BİR YERE GİDEMEZ"
Aykut Kocaman, Brezilyalı
forvetle ilgili olarak "Fernandao kampta çok çalıştı. Ondan çok memnunum. Sahada mücadelesi çok iyi, adeta rakiplerle boğuşuyor. Hava toplarında faydalı. Bir yere gidemez. İkinci yarı önemli bir oyuncumuz olacak" şeklinde konuştu.
Fanatik
Erdinç Şahin