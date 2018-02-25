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Aykut Kocaman galibiyetin şifresini verdi!

Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu Aykut Kocaman, “Başakşehir karşısındaki futbolumuzu tekrar etmeliyiz. 90 dakika boyunca sakin kalmak ve maçı 11 kişi tamamlamak çok önemli. Bir bütün halinde oynamamız gerekiyor” diye konuştu.

Aykut Kocaman galibiyetin şifresini verdi!
Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, Beşiktaş derbisinin kendileri adına önemine değindi, Siyah-Beyazlılar karşısında hatasız oynamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Aykut Kocaman, takımına şu uyarılarda bulundu:

“Şampiyonluk yolunda belki de sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacağız. Ligdeki en ciddi rakiplerimizden birine karşı oynayacağız. Vodafone Park’ın atmostefi bizi zorlayabilir. Sakin olmalı, asla panik yapmamalıyız. Hakemin kararlarını asla sorgulamayın. Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalı, maçı 11 kişiyle tamamlamalıyız. Bir bütün halinde oynamamız gerek.”
 

"BAŞARCAK GÜCÜMÜZ VAR"


“Karşımızda seyircisinin desteğini arkasına alan çok istekli ve dinamik bir takım olacak. Ancak karşılarında bu kez yüzde 100 galibiyet kovalayan bir Fenerbahçe bulacaklar. Hedefimiz Vodafone Park’tan üç puanla dönmek ve kupa serisi için moral yakalamak. Bunu başaracak bir kadro yapısına sahibiz. Başakşehir maçında olduğu gibi oynarsak, istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum.”
 

KARTAL'A KARŞI 5 KEZ KAZANDI


 Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak isteyen Aykut Kocaman, Sarı- Lacivertliler’in hocası olarak 20. derbisinde boy gösterecek. Kocaman, Fener’in başında, bu akşamki rakibi Beşiktaş’a karşı toplamda 10. kez rakip olacak. Önceki maçlarda Fenerbahçe, rakibini 5 kez yendi, 2’şer kez berabere kaldı ve yenilgi yaşadı. Kocaman’ın takımı Kartal’ın filelerini 18 kez sallarken, kalesinde de 11 gol gördü.


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