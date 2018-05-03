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Aykut Kocaman haklı çıktı

Fenerbahçe’de uzun süredir devam eden Mathieu Valbuena tartışması sezon sonunun yaklaşmasıyla son bulmaya başladı.

Aykut Kocaman haklı çıktı
Fransız futbolcuyu ikinci yarılarda sahaya süren Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın bu kararı son haftalarda etkisini gösterdi. Valbuena’nın oynamadığı ya da sonradan girdiği maçlardaki katkısı daha net ortaya çıktı.
 

VALBUENA'NIN DA TAVRI DEĞİŞTİ


Kocaman, ikinci yarılarda yorgun defanslara karşı ve boş alanlarda futbolcusunun daha etkili olacağını söylüyordu. İlk 11’de başladığı dönemlerde ise Valbuena bu kadar etkili değildi. Önceleri bu konuyla alakalı sıkıntı yaratan Fransız futbolcu takımın kazanmaya başlaması ile birlikte tavrını değiştirdi.

(Milliyet)


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