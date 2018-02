Aykut Kocaman ile Abdullah Avcı arasında neler yaşandı? İşte detaylar

BAŞAKŞEHİR OLUNCA BÖYLE Mİ OLUYOR?

"SEN İŞİNE BAK"

"BÖYLE TESLİMİYET OLMAZ"

Erdinç Şahin

köşesine taşıdı.Dakika 46... Hakemilk yarının sonunda Başakşehir takımının kazandığı korneri kullandırıyor. Top yine kornere çıkıyor ve ikinci atış yapılıyor.futbolcular, Meler’in iki atışı da yaptırmasına tepki gösteriyorlar. Hakemin daha önce devreyi bitirmesi gerektiğini söylüyorlar.Protest tavır Fenerbahçe kulübesinde de sergileniyor. Bu arada Aykut Kocaman’ın sesi duyuluyor:- Başakşehir olunca böyle mi oluyor!Abdullah Avcı’nın incindiği sözler bunlar...“-Hocam” diyor, “ Niye böyle yapıyorsunuz. Kimsenin bizi kayırdığı, koruduğu yok. Biz emek veriyoruz, siz de bunları söylüyorsunuz. Size yakışıyor mu!”Kocaman’dan soğuk bir ses: “Sen işine bak!”Bendeniz de “Şu halimize bakın “ diyorum, “ Ligin büyük cengaverlerinden ikisi oyunu bırakmışlar, karşılıklı laf sokuşturuyorlar birbirlerine!”Abdullah Avcı, maç sonunda hiçbir mazerete sığınmadan yenilgiyi kabul ediyor. Fenerbahçe’nin kendilerini oynatmama planıyla geldiğini söylüyor. Sen misin böyle diyen! Dünyada rakibi oynatma planı yapan takım var mı? Ama medya oraya takılıyor.Abdullah Avcı, “Fenerbahçe harbiden, hak ederek bizi yendi” diyor dünkü sohbetimizde. Özeleştirisini yapmaktan da geri durmuyor: “Dikkat edin, biz pas oyunundan golü yemedik. Doğrudan oynanan oyunda düşen toptan gol yedik.Her maçta böyle hatalar olur. Belki iyi hazırlanamadık. Ne olursa olsun, böyle teslimiyet olmaz! Olmamalıydı.”Süper Lig’i heyecan kasırgasına dönüştüren dört antrenörden belki de en iddialısı Avcı... “Göreceksiniz” diyor,“Biz her şeye rağmen şampiyon olacağız. Ama o şampiyonluğa giderken Türk futbolunda bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Bu kaotik oyun artık bitmeli. Her takımın B ve C planları olmalı. O yüzden pas oyununu oynamaya çalışıyoruz. Dikkat edin, pas yüzdemiz Fenerbahçe maçında da rakibimizden fazlaydı.”Aykut Kocaman’ı da aradım dün. Antrenman saatine mi denk geldi, bilmiyorum. Konuşamadık... Sorun değil. Özellikle devre arasındaki tartışmayla ilgili sözlerini dinlemek isterdim.Hoca sert oyun ve fiziksel çatışmaları da göze alarak Başakşehir’e beklenmedik bir pres uyguladı. (Advocaat’ın geçen yıl yaptığı gibi) Rakibine nefes alacak zaman bırakmadı.Bu üstünlük ve iki gollü galibiyet, herhalde oynanan oyundan bir türlü tatmin olmayan dostları mutlu etmiştir, sanırım.Öte yandan Valbuena’yı kenarda oturtarak Giuliano’yu oyuna sürmek de az cesaret değildir. Janssen’in sakatlığıyla sarsılandokunuşuyla’yu yeniden kazanmıştır, unutmayalım!Maçın golleri ve sonucuna uygun bir coşku göstermediği için Aykut Kocaman eleştirilebilir. Ama herkes de Yılmaz Vural olmak zorunda deği!Kocaman, sezona damga vuran o maçla dörtlü yarışı yeniden başlatmış, rekabeti Formula 1 çekişmesine dönüştürmüştür.Fatih Terim, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş... Poker masasının karesi değil, ligin dört yiğit silahşörü... Bu güzel yarışı keyifle izlerken onlara takılmadan da edemem: