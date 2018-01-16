Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Aykut Kocaman'ın Fernandao ile ilgili fikirleri değişti

Sezonun ilk yarısı bittiğinde yabancı kontenjanına yer açabilmek için Jose Fernandao’yu göndermeyi düşünen teknik heyet, hem Janssen’in sakatlığı, hem de Brezilyalı oyuncudaki ciddi gelişim üzerine planlarını değiştirdi.

Aykut Kocaman'ın Fernandao ile ilgili fikirleri değişti
Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemi oldukça sessiz geçerken, Teknik Direktör Aykut Kocamançareyi kadro içerisinde arıyor. Sezonun ilk yarısı bittiğinde yabancı kontenjanına yer açabilmek için Jose Fernandao’yu göndermeyi düşünen sarı-lacivertlilerde tüm planlar değişti.

Hem Vincent Janssen ayak baş parmağındaki sakatlık ciddiyetini koruması hem de transferde adım atılamamasıyla beraber Fernandao takımda kaldı.

Bunun da ötesinde Aykut Kocaman, Brezilyalı forveti ciddi anlamda kadro planlamasına dahil etti. Bursaspor günlerinden beri tecrübeli yıldızı beğenen Kocaman, Antalya kampını da hesaba katıp ilk 11 hesaplarına Fernandao’yu ekledi.

Sırtı dönük oynayan, kafa toplarına hakim olan, her iki ayağını da kullanabilen 30 yaşındaki oyuncunun, günden güne fizik olarak da gelişmesi teknik heyeti olumlu yönde etkiledi.

Soldado’yu özellikle maçların son yarım saatlik diliminde düşünen Kocaman ve ekibi, Fernandao gibi fizikli bir forveti kullanmak istiyor.
 

LONDRA TATİLİ


Öte yandan, Fernandao cephesinde de her şey yolunda gidiyor. Sarı-lacivertli takımda kalmak isteyen Brezilyalı'ya önce Londra’daki yarı yıl tatili ardından da Antalya kampı tam bir rehabilitasyon oldu.

Geçen sene yaşadığı kol kırıklığı durumunu tamamen atlatan Fernandao’nun Londra tatili de mental açıdan çok iyi geldi. Her sene yeni yıla Brezilya’da giren Fernandao, bu sefer bir farklılık yapıp İngiltere’nin yolunu tuttu. Burada eşiyle hem tatil yapan hem de mental açıdan toparlayan başarılı forvet, adeta yeniden doğdu.

(Milliyet)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ryan Donk Galatasaray'da kalmayı garantiledi

Ryan Donk Galatasaray'da kalmayı garantiledi
Feyenoord, Robin van Persie formalarını satışa çıkardı!

Feyenoord, Robin van Persie formalarını satışa çıkardı!
Arda Turan’a sadece Rafinha ve Ter Stegen veda etti

Arda Turan’a sadece Rafinha ve Ter Stegen veda etti
Fenerbahçe, Gustavo Scarpa'yı transfer ediyor

Fenerbahçe, Gustavo Scarpa'yı transfer ediyor
Fatih Terim geldi Cenk Ergün gitti!

Fatih Terim geldi Cenk Ergün gitti!
Ozan Tufan’ın yeni adresi belli oldu!

Ozan Tufan’ın yeni adresi belli oldu!
Hazırlık maçında Sofiane Feghouli’den tepki çeken hareket!

Hazırlık maçında Sofiane Feghouli’den tepki çeken hareket!
James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!
Fenomen Türk kadın pilotlar

Fenomen Türk kadın pilotlar
2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Sivasspor'da Emenike sesleri

Sivasspor'da Emenike sesleri