Aykut Kocaman'ın Fernandao ile ilgili fikirleri değişti

LONDRA TATİLİ

Erdinç Şahin

’de devre arası transfer dönemi oldukça sessiz geçerken, Teknik Direktörçareyi kadro içerisinde arıyor. Sezonun ilk yarısı bittiğinde yabancı kontenjanına yer açabilmek için’yu göndermeyi düşünen sarı-lacivertlilerde tüm planlar değişti.Hem Vincent Janssen ayak baş parmağındaki sakatlık ciddiyetini koruması hem de transferde adım atılamamasıyla beraber Fernandao takımda kaldı.Bunun da ötesinde Aykut Kocaman, Brezilyalı forveti ciddi anlamda kadro planlamasına dahil etti. Bursaspor günlerinden beri tecrübeli yıldızı beğenen Kocaman, Antalya kampını da hesaba katıp ilk 11 hesaplarına Fernandao’yu ekledi.Sırtı dönük oynayan, kafa toplarına hakim olan, her iki ayağını da kullanabilen 30 yaşındaki oyuncunun, günden güne fizik olarak da gelişmesi teknik heyeti olumlu yönde etkiledi.Soldado’yu özellikle maçların son yarım saatlik diliminde düşünen Kocaman ve ekibi, Fernandao gibi fizikli bir forveti kullanmak istiyor.Öte yandan,cephesinde de her şey yolunda gidiyor. Sarı-lacivertli takımda kalmak isteyen Brezilyalı'ya önce Londra’daki yarı yıl tatili ardından da Antalya kampı tam bir rehabilitasyon oldu.Geçen sene yaşadığı kol kırıklığı durumunu tamamen atlatan Fernandao’nun Londra tatili de mental açıdan çok iyi geldi. Her sene yeni yıla Brezilya’da giren Fernandao, bu sefer bir farklılık yapıp İngiltere’nin yolunu tuttu. Burada eşiyle hem tatil yapan hem de mental açıdan toparlayan başarılı forvet, adeta yeniden doğdu.(Milliyet)