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Aykut Kocaman itiraf etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, elindeki oyuncu topluluğunun Sarı-Lacivertlileri geçmiş dönemde çalıştırdığından çok daha iyi olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman itiraf etti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın keyfi art arda gelen başarılı sonuçlarla tavan yaptı. Göreve ilk geldiğinde Dick Advocaat’ın yerle bir ettiği özgüven sorununu çözmekle işe başlayan ve her platformda ‘Kadrom çok iyi’ diyen Aykut Hoca, haklı çıkmanın gururunu yaşıyor.
 
Aylardır Süper Lig’de bileği bükülmeyen öğrencilerinin, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısındaki oyununu beğenmese de genel anlamda herkesten memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
 

"ÇOK GELİŞTİK"

 
“Bu takım, 2009-13 yılları arasında F.Bahçe’de çalıştırdığım ekipten çok daha iyi, iradeli ve güçlü. Eğer beraber oynamayı başarabilirsek rakiplerimizi alt edeceğimizi düşünüyorum. 90 dakikaya rahatlıkla hükmedebiliriz. 
 
Alanyaspor karşısında ilk yarıda zorlandığımız bir gerçek. Öyle oynarsak şampiyonluk zor gibi görünse de ikinci devrede toparlandık. Ben ekibime güveniyorum. Hep birlikte çok daha geliştik. Böyle devam etmemiz durumunda başarı kaçınılmaz olacaktır.”

 Şampiy10


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