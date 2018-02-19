Aykut Kocaman itiraf etti!

"ÇOK GELİŞTİK"

Erdinç Şahin

’ın keyfi art arda gelen başarılı sonuçlarla tavan yaptı. Göreve ilk geldiğinde’ın yerle bir ettiği özgüven sorununu çözmekle işe başlayan ve her platformda ‘Kadrom çok iyi’ diyen Aykut Hoca, haklı çıkmanın gururunu yaşıyor.Aylardır’de bileği bükülmeyen öğrencilerinin, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısındaki oyununu beğenmese de genel anlamda herkesten memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:“Bu takım, 2009-13 yılları arasında F.Bahçe’de çalıştırdığım ekipten çok daha iyi, iradeli ve güçlü. Eğer beraber oynamayı başarabilirsek rakiplerimizi alt edeceğimizi düşünüyorum. 90 dakikaya rahatlıkla hükmedebiliriz.Alanyaspor karşısında ilk yarıda zorlandığımız bir gerçek. Öyle oynarsak şampiyonluk zor gibi görünse de ikinci devrede toparlandık. Ben ekibime güveniyorum. Hep birlikte çok daha geliştik. Böyle devam etmemiz durumunda başarı kaçınılmaz olacaktır.”