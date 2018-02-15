Aykut Kocaman kararsız!

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta lider Başakşehir
’i deplasmanda 2-0 yendi. Zirve yolunda çok önemli bir adım attı. Fenerbahçe
bu zaferi, defansif sayılabilecek bir oyun anlayışıyla, rakibin hatalarını sabırla bekleyerek elde etti.
Bu hafta ise rakip Aytemiz Alanya
ve mücadele Kadıköy’de. Bu durum, Aykut Kocaman
’ın büyük bir ikilemde bırakıyor. Kocaman normalde başarıyla mücadele eden ve kazanan kadroyu bozmama taraftarı.
ÇİFT FORVETİ DÜŞÜNÜYOR
Ancak deneyimli teknik adam, evinde oynayacağı bir mücadelede hücumu daha fazla düşünen bir 11’le sahaya çıkmak da istiyor. Bunu da Valbuena
’ya şans vererek, hatta gerekirse ileri uçta Fernandao-Soldado
ikilisini aynı anda oynatarak yapmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcı, hafta içerisindeki idmanlarda öğrencilerinin sergileyeceği performansa göre son kararını verecek.
Fanatik
Erdinç Şahin