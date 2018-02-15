Aykut Kocaman kararsız!

ÇİFT FORVETİ DÜŞÜNÜYOR

Erdinç Şahin

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta lider’i deplasmanda 2-0 yendi. Zirve yolunda çok önemli bir adım attı.bu zaferi, defansif sayılabilecek bir oyun anlayışıyla, rakibin hatalarını sabırla bekleyerek elde etti.Bu hafta ise rakipve mücadele Kadıköy’de. Bu durum,’ın büyük bir ikilemde bırakıyor. Kocaman normalde başarıyla mücadele eden ve kazanan kadroyu bozmama taraftarı.Ancak deneyimli teknik adam, evinde oynayacağı bir mücadelede hücumu daha fazla düşünen bir 11’le sahaya çıkmak da istiyor. Bunu da’ya şans vererek, hatta gerekirse ileri uçtaikilisini aynı anda oynatarak yapmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcı, hafta içerisindeki idmanlarda öğrencilerinin sergileyeceği performansa göre son kararını verecek.