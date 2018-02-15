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Aykut Kocaman kararsız!

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında önceliği rakibi oynatmamaya verdi; maçı 2-0 kazandı. Aykut Kocaman, Aytemiz Alanya önünde kazanan kadroyu korumak ile daha ofansif 11 tercih etmek arasında kararsız.

Aykut Kocaman kararsız!
Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta lider Başakşehir’i deplasmanda 2-0 yendi. Zirve yolunda çok önemli bir adım attı. Fenerbahçe bu zaferi, defansif sayılabilecek bir oyun anlayışıyla, rakibin hatalarını sabırla bekleyerek elde etti.     

Bu hafta ise rakip Aytemiz Alanya ve mücadele Kadıköy’de. Bu durum, Aykut Kocaman’ın büyük bir ikilemde bırakıyor. Kocaman normalde başarıyla mücadele eden ve kazanan kadroyu bozmama taraftarı.
 

ÇİFT FORVETİ DÜŞÜNÜYOR


Ancak deneyimli teknik adam, evinde oynayacağı bir mücadelede hücumu daha fazla düşünen bir 11’le sahaya çıkmak da istiyor. Bunu da Valbuena’ya şans vererek, hatta gerekirse ileri uçta Fernandao-Soldado ikilisini aynı anda oynatarak yapmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcı, hafta içerisindeki idmanlarda öğrencilerinin sergileyeceği performansa göre son kararını verecek.     

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