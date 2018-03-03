Aykut Kocaman 'Mesut Özil'ini buldu

ŞENER'E OLAĞANÜSTÜ PAS

"İLK 11'E ISINIYOR"

Erdinç Şahin

’de kupadakiderbisinde ilk 11’de çıkan ve 2018 yılında ilk kez sahaya çıkan, performansıyla herkesi heyecanlandırdı.Son dönemde orta sahada çift yönlü oyuncu sıkıntısı çeken sarı-lacivertlilerde sezon başından beri beklenen Mehmet, tam anlamıyla ilk kez potansiyelini sahaya yansıttı.’ın da kurgulamak istediği oyun düzeninde tecrübeli oyuncunun stili önemli bir yer tutuyor. Oyunu iki yönlü oynayabilen, pas akışında hem topu hızlandıran hem de oyunun yönünü değiştirebilen Mehmet Ekici, ‘Mesut Özil tarzı’ ile dikkat çekiyor. Arsenal’de zaman zaman kanatlarda kayabilen ve merkezde de oyun kurma görevini üstlenen Özil gibi Ekici’nin de benzer rolde olması bekleniyor.Beşiktaş derbisinde kanatlarda başlayan 27 yaşındaki oyuncu, zaman zaman da merkeze kayarak takımının ataklarını şekillendirdi. Özellikle ikinci golde Şener’e verdiği derinleme pasla hayran bırakan Ekici, süre aldığı 66 dakikada toplamda 5 hücum başlattı, 2’si atakla sonuçlandı.Şu anda fizik olarak da günden güne güçlenen Mehmet Ekici, yüzde 60 seviyelerinde.Lig ve kupada kritik haftalara giren Fenerbahçe’de Mehmet Ekici’nin Beşiktaş maçındaki performansı teknik heyeti sevindirdi.Yaptığı asistin yanı sıra oynadığı oyunla da beğeni toplayan futbolcu artık ilk 11 için ciddi bir aday durumuna geldi.Özellikle Aatıf ile forma rekabetine girecek Ekici’nin bu şekilde devam etmesi durumunda formayı alma ihtimali oldukça yüksek. Formayı Aatıf’a kaptıran Valbuena’nın ise artık ilk 11 için rakipleri daha da artmış durumda.(Milliyet)