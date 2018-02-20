Aykut Kocaman, şampiyonluğun şifresini verdi

ASLAN'DAN SONRA MİLLİ ARA

"BAŞARACAĞIMIZI GÖSTERDİK"

Erdinç Şahin

için ligin 22. haftası tek kelimeyle muhteşem geçti. Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanya karşısında 3-0’lık rahat bir galibiyet aldı. Haftaya lider girendeplasmanında kaybederken,da Konya’da 2 puan bıraktı. Kanarya’nın Aytemiz Alanya zaferi, bu sonuçlarla çok daha değerli bir hale geldi.’ın öğrencileri, şampiyonluk yarışındaki 4 takım arasında son 2 maçından da galibiyetle ayrılan tek takım oldu.Sarı-Lacivertliler böylece zirveyle aradaki puan farkını 2 puana düşürdü. Fenerbahçe’de artık tüm hesaplar, liderlik koltuğuna sahip olma üzerine yapılmaya başlandı. Kanarya için bu kolay görünmüyor. Fenerbahçe pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Eğer bu maçı kazanırsa, zirve yolunda çok kritik bir eşik aşılmış olacak. Ardından Akhisar ve Yeni Malatya’yla karşılaşacak olan Sarı- Lacivertliler, 26. haftada Galatasaray’ı ağırlayarak şampiyonluk yolundaki en önemli sınavını verecek. Ardından milli araya girilecek., öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Bu 4 maçta alacağımız 4 galibiyet, bize 4. yıldızı getirir. Oyunumuzla, yakaladığımız havayla bunu başaracağımızı herkese gösterdik” dedi.