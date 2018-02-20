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Aykut Kocaman, şampiyonluğun şifresini verdi

Şampiyonluk yarışındaki 4 takım arasında son 2 maçını kazanan tek ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler böylece zirveyle puan farkını 2’ye düşürmeyi başardı. Aykut Kocaman, öğrencilerine şampiyonluğun parolasını verdi: Beşiktaş (d), Akhisar, Yeni Malatya (d) ve Galatasaray maçlarını kazan, 4. yıldızı göğsüne tak...

Aykut Kocaman, şampiyonluğun şifresini verdi
Fenerbahçe için ligin 22. haftası tek kelimeyle muhteşem geçti. Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanya karşısında 3-0’lık rahat bir galibiyet aldı. Haftaya lider giren GalatasarayKasımpaşa deplasmanında kaybederken, Beşiktaş da Konya’da 2 puan bıraktı. Kanarya’nın Aytemiz Alanya zaferi, bu sonuçlarla çok daha değerli bir hale geldi. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, şampiyonluk yarışındaki 4 takım arasında son 2 maçından da galibiyetle ayrılan tek takım oldu.
 

ASLAN'DAN SONRA MİLLİ ARA


Sarı-Lacivertliler böylece zirveyle aradaki puan farkını 2 puana düşürdü. Fenerbahçe’de artık tüm hesaplar, liderlik koltuğuna sahip olma üzerine yapılmaya başlandı. Kanarya için bu kolay görünmüyor. Fenerbahçe pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Eğer bu maçı kazanırsa, zirve yolunda çok kritik bir eşik aşılmış olacak. Ardından Akhisar ve Yeni Malatya’yla karşılaşacak olan Sarı- Lacivertliler, 26. haftada Galatasaray’ı ağırlayarak şampiyonluk yolundaki en önemli sınavını verecek. Ardından milli araya girilecek.
 

"BAŞARACAĞIMIZI GÖSTERDİK"


Aykut Kocaman, öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Bu 4 maçta alacağımız 4 galibiyet, bize 4. yıldızı getirir. Oyunumuzla, yakaladığımız havayla bunu başaracağımızı herkese gösterdik” dedi.


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