Aykut Kocaman: Son derece zorlu bir karşılaşma olacak

'SON DERECE ZORLU BİR KARŞILAŞMA OLACAK'

'BURAYA HAK EDEREK GELDİK'

VOLKAN DEMİREL: HEYECANLIYIZ

Mehmet Nuri Turan

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'la Diyarbakır'da yapacakları final maçı öncesi Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu şehirde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.Tüm sporcuların bir yarışa başladıklarında en büyük isteğinin son maçı görebilmek ve sonrasında da finali kazanabilmek olduğunu söyleyen Kocaman, şöyle konuştu:"Sezonun ilk kupası ve ilk finali. Akhisarspor ile oynayacağız ve öncelikle rakibi tebrik etmek lazım. 150 kadar takım arasından sıyrılarak bizim gibi finale gelmeyi başardılar. Ligde sezonun sonuçlanmasına 2 hafta var ve eğer elimizden şampiyonluk kaçarsa bunun sebeplerinden biri de Akhisarspor takımı olacak. Bizi 2 defa yendiler. Dolayısıyla onlar da kendileri açısından bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Öncelikli esas gayemiz finale kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi de kupayı kazanmak için tüm varlığımızla bu maçı kendi adımıza çevirebilmek için meşru sınırlar içerisinde zihinsel, ruhsal olarak her şeyi zorlayacağız. Umarım hak eden kazanır."Kupanın yarı finalinde Beşiktaş'ın tatil edilen rövanş maçına çıkmaması hatırlatılması üzerine Kocaman, "O günkü maçtan sonra duygularımızı söylemiştim. Her zamanki gibi buraya son derece hak ederek geldik. Hak etiğimiz finalde kupayı alarak, bunu taçlandırmak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı. Dolayısıyla tekrar geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Artık yarına odaklanacağız ve kupayı almaya bakacağız." ifadelerini kullandı.Kocaman, kadronun henüz kafasında şekillenmediğini ve bu akşam ilk 11'i son değelendirmeden sonra belirlemeye çalışacaklarını aktardı.Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel de, Diyarbakırlıların ve Diyarbakır'daki Fenerbahçelilerin kendilerini çok güzel bir şekilde sevgiyle, saygıyla ve dostça karşıladıklarını ifade etti.Kupa finali için Diyarbakır'da olmaktan duyduğu mutluluğu aktaran Demirel, "Diyarbakır'da oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Umarım Türkiye'nin kupasını Fenerbahçe olarak biz kaldırırız. Elimizden gelen mücadeleyi ve performansı göstereceğiz. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle Diyarbakır'dan İstanbul'a Fenerbahçelilere kupayı götürüp onları mutlu ederiz." diye konuştu.AA