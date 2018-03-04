Aykut Kocaman: Söyleyecek bir şey yok

'POZİSYON NET BİR PENALTI'

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Mehmet Nuri Turan

Taraftarın sezon başından bu yana kırgınlıkları olduğunu biliyorum. Ama çabalarını inkar etmedim. Ben kendimize pay biçiyorum. Biz onların çabalarını görüp, iç sahada bu kadar puan kaybetmemeliydik. İnsanlar biraz soğuyor. Söyleyecek bir şey yok.Pozisyon net bir penaltı. Pozisyonu gördüğünü de biliyorum. Baskı altında böyle bir karar vermem diye düşünüyor herhalde. Genç bir çocuk. İyi bir hakem olacağa benziyor.Fenerbahçe bu sezonki gibi bir sezonu kolay kolay yaşamayacak. Ben burada olsam da olmasam da, bu durum değişmez. Kalesine ilk gelen topun gol olduğu bir sezon yaşanmayacaktır. Maç çevirememe haliyle ilgili de ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Açıklaması yok.Sarı ve kırmızı kart cezaları bu sezonun özel bir sezon olduğunu gösteriyor. Anlaşılır ve affedilir bir durum değil. Tekrar tekrar izlediğinizde anlam veremiyorsunuz. Özellikle kaleci Volkan'ın yaptıklarını anlamlandırmak çok zor.