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Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı

Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0'lık skorla yenip adeta ligde şampiyonluk açısından yeniden potaya girerken maçın devre arasında Abdullah Avcı'nın Aykut Kocaman'ın üzerine yürüdüğü ve araya Volkan Demirel'in girdiği iddia edildi

Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı
Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir'i yendi, şampiyonluk yarışı kızıştı.

Sarı Lacivertliler, Fernandao'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazarken maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında iki takımın teknik direktörlerinin büyük bir tartışma yaşadığı iddia edildi. 

UZATMALARIN SÜRESİ TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ


Beyaz Tv'den Sezgin Gelmez'in haberine göre, karşılaşmanın ilk yarısı biter bitmez Aykut Kocaman'ın, maçın hakemi Halil Umut Meler'le uzatma dakikalarının süresi konusunda tartıştığını gören Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Kocaman'a sert tepki gösterdi. 

AYKUT KOCAMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ


Kocaman'ın üzerine yürüyen Abdullah Avcı'yı son anda Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel engelledi. Aykut Kocaman da tartışmayı daha fazla uzatmadı ve soyunma odasına girdi. 

BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ


Halil Umut Meler maçın ilk yarısına 2 dakikalık uzatma eklemiş ve bu iki dakika dolduktan sonra Başakşehir'in üstüste kullandığı kornerlere izin vermiş ancak daha sonra top orta sahaya açılınca ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalmıştı.

Atağın devam ettiğini belirten Başakşehirli oyuncular ise Meler'e tepki göstermişlerdi. 


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