Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı

UZATMALARIN SÜRESİ TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

AYKUT KOCAMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mine Bozkurt

Süper Lig'dee,'i yendi, şampiyonluk yarışı kızıştı.Sarı Lacivertliler,'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazarken maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında iki takımın teknik direktörlerinin büyük bir tartışma yaşadığı iddia edildi.Beyaz Tv'den Sezgin Gelmez'in haberine göre, karşılaşmanın ilk yarısı biter bitmez Aykut Kocaman'ın, maçın hakemi Halil Umut Meler'le uzatma dakikalarının süresi konusunda tartıştığını gören Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Kocaman'a sert tepki gösterdi.Kocaman'ın üzerine yürüyen Abdullah Avcı'yı son anda Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi ve kaptanıengelledi. Aykut Kocaman da tartışmayı daha fazla uzatmadı ve soyunma odasına girdi.Halil Umut Meler maçın ilk yarısına 2 dakikalık uzatma eklemiş ve bu iki dakika dolduktan sonra Başakşehir'in üstüste kullandığı kornerlere izin vermiş ancak daha sonra top orta sahaya açılınca ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalmıştı.Atağın devam ettiğini belirten Başakşehirli oyuncular ise Meler'e tepki göstermişlerdi.