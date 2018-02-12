Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı!

Süper Lig
'de Fenerbahçe
, Başakşehir
'i yendi, şampiyonluk yarışı kızıştı. Sarı Lacivertliler, Fernandao
'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazarken maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında iki takımın teknik direktörlerinin büyük bir tartışma yaşadığı iddia edildi.
Beyaz Tv'den Sezgin Gelmez'in haberine göre,
karşılaşmanın ilk yarısı biter bitmez Aykut Kocaman'ın, maçın hakemi Halil Umut Meler'le uzatma dakikalarının uzunluğu konusunda ttartıştığını gören Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Kocaman'a sert tepki gösterdi.
KOCAMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Aykut Kocaman'ın üzerine yürüyen Abdullah Avcı'yı son anda Fenerbahçe'
nin tecrübeli kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel
engelledi. Aykut Kocaman da tartışmayı daha fazla uzatmadı ve soyunma odasına girdi.
Erdinç Şahin