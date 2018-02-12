Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı!

KOCAMAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Erdinç Şahin

'de'i yendi, şampiyonluk yarışı kızıştı. Sarı Lacivertliler,'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazarken maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında iki takımın teknik direktörlerinin büyük bir tartışma yaşadığı iddia edildi.karşılaşmanın ilk yarısı biter bitmez Aykut Kocaman'ın, maçın hakemi Halil Umut Meler'le uzatma dakikalarının uzunluğu konusunda ttartıştığını gören Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Kocaman'a sert tepki gösterdi.Aykut Kocaman'ın üzerine yürüyen Abdullah Avcı'yı son andanin tecrübeli kalecisi ve kaptanıengelledi. Aykut Kocaman da tartışmayı daha fazla uzatmadı ve soyunma odasına girdi.