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Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i sildi!

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, yıllardır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'le ilgili radikal bir karar aldı. Buna göre Aykut Kocaman, Volkan Demirel'e sezonun kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor.

05 Mart 2018, Pazartesi 14:47
Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i sildi!
Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i kafasında bitirdi.

Ligde Beşiktaş ile oynanan derbi maçta kaleyi Carlos Kameni'ye kaptıran, ardından ise kupada kırmızı kart görerek takımını bir kişi daha eksik bırakan Volkan Demirel, gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak.
 

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAR MI?


Volkan Demirel'e kızgın olan Aykut Kocaman'ın, Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde ne yönde karar vereceği ise merak konusu. Kadıköy'deki yenilmezlik serisinde yıllardır kaleyi koruyan Volkan Demirel'in bu derbide görev alıp almayacağı belki de Kameni'nin Malatya maçı performansına göre şekillenecek.
 

"ÇOK YAZIK"


Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan Demirel’in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Fırat Aydınus'un belki de maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha önce atılmamasını sağlamaktı. Volkan’ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık… " ifadelerini kullanmıştı...

(Milliyet)


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