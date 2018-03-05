Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i sildi!

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAR MI?

"ÇOK YAZIK"

Erdinç Şahin

Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i kafasında bitirdi.Ligdeile oynanan derbi maçta kaleyikaptıran, ardından ise kupada kırmızı kart görerek takımını bir kişi daha eksik bırakangelecek hafta oynanacakmaçında sahada olmayacak.'ın, Kadıköy'de oynanacakderbisinde ne yönde karar vereceği ise merak konusu. Kadıköy'deki yenilmezlik serisinde yıllardır kaleyi koruyan Volkan Demirel'in bu derbide görev alıp almayacağı belki de Kameni'nin Malatya maçı performansına göre şekillenecek.Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan Demirel’in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Fırat Aydınus'un belki de maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha önce atılmamasını sağlamaktı. Volkan’ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık… " ifadelerini kullanmıştı...(Milliyet)