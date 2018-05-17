İşte Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamaları:

'Ligin son haftasının içindeyiz. Defalarca maçların ardından basın toplantılarında söylediğim gibi Akhisarspor ve Gençlerbirliği maçlarıyla beraber ligi kontrol etme şansını kaybettik. Artık son maça hazırlanıyoruz. En kötü ihtimalle kazanıp durum tespiti yapmak istiyoruz.'

'TAKIMLARI BÜYÜK YAPAN TEK ŞEY TARAFTAR DESTEĞİDİR'

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların en büyük unsuru taraftar desteğidir. Bu takımları büyük yapan tek şey nedir derseniz taraftar desteğidir. Büyük takımları büyük yapan parçayı alan bir unsur için buradaki katkıyı söylemek için daha ne söyleyebilirim ki? Beşiktaş'ın son durumuna bakarsak yeni stattan sonra puan ortalaması çok artı. Galatasaray'da keza öyle. Trabzonspor'da da aynı durum var. Fenerbahçe'ye bakıldığında ise stadını bu takımlardan çok daha önce yaptı. İçeride oynama avantajını 2 puanlardan 2.5 puan ortalamasına çıkartan bir yapıya döndürdü. Elinde böyle bir güç varken içeride geçen sezon 21 puan kaybı, bu sezon 14 puan kaybı var. İçerideki taraftarların atmosferi, puan kazanma ve hakeme etki eden gürültü.

'FENERBAHÇE BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAYAMADI'

Galatasaray ve Beşiktaş'ta olduğu gibi. Fenerbahçe bütünlüğü sağlayamadı. Kaptan Volkan, bu gücü sonuna kadar hisseden oyunculardan birisi. Diğer oyuncular da öyle. Bursaspor maçından sonra hem o hem de ben serzenişlerimizi söyledik.

Bütünlüğün bozulmuş olmasını bir iki demeçle düzeltme gücü yok. Seçim atmosferi tabii ki bu etkenlerden birisi. Doğal bir süreç bu. Ama tamamen seçim dersek yanlış olur. Seçim sadece bir etken.'

'ŞENOL GÜNEŞ İLE BİR PROBLEMİM YOK'

'Şenol Güneş ile ilgili bir problemim yok. Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol hoca beni çok sever. Beşiktaş maçında yaşamış olduğum haksızlığı dile getirdim. Galatasaray maçının ardından daha sertlerini söyledim. Beraberlik bizim işimize yaramadı, Galatasaray'ın içine yaradı. Beraberliği en çok Galatasaray istedi dedim. Bundan daha ağır bir söz olur mu? O gün ne düşündüysem bugün de aynı düşünceler içindeyim.''