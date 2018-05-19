Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 3-2 yenerek ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman, ana kadroyu oluşturmakta geç kaldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, son maçta şampiyonluğun ellerinde olmadığını hatırlatarak, 'Son 9 maçın 8’ini kazanmıştık. Bir Galatasaray beraberliği ligin kaderini tayin etme şansımızı elimizden aldı.

Tabii bunu ligin bitiminden 10 gün önce oynanan kupa finaliyle bağlamak lazım. Bu çıkışı en azından 1 kupayla taçlandırabilseydik, anlatabilecek bir şeyler olurdu. İki kulvarda da kazanamadıktan sonra anlatacak bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

'ÇOK DUYGUSAL SAPMALARIMIZ OLUYOR'

'Sezon içerisinde, özellikle ilk 11 haftadaki fahiş hatalarımız sezonun bu hale gelmesine neden oldu. Bir şeylerin değerini bilme açısından iyi durumda olduğumuz söylenemez. Çok duygusal sapmalarımız oluyor. Bu sene Atletico Madrid’in UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmasıyla ligi 2. bitirecek takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gitme konusunda bir tur avantajı oldu. Ön elemeler nispeten birbirine yakın takımlar arasında oynanacak, bu da ciddi bir avantaj. Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalırken, az daha 3-0’dan sonra onu da kaçırıyorduk. Bir anda saha içi ve dışındaki kaos, bu bileti de elimizden alacaktı. Neyse ki maç galibiyetimizle sonuçlandı.'

'KARARIMI BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE VERECEĞİM'

Aykut Kocaman, takımın başında kalıp kalmayacağına birkaç gün içinde karar vereceğini açıkladı.'Gerekli şeyleri ben kendi adıma düşüneceğim ve doğrusunu yapacağım. Kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım. Kadronun kalitesiz olduğuna katılmıyorum. Kaliteden ziyade geç oluşması diyebiliriz. Sezonun ilk 11 haftası son derece dağınık olduğumuz bir dönemdi.

Kadro kalitesiyle ilgili en vurucu örneği rakamlar söylüyor. 11’inci haftadan sonraki 23 hafta çok uzun bir süreç. 23 haftada takımın topladığı puan 55. 2,4 ortalama yakalanmış. Bu takıma kalitesiz demek bence ağır bir yorum olur. Ben bu takımın tam tersine 75-77 ile 82 arasında puan alabileceğini düşünüyorum ama ilk 11 haftayı telafi etmek kolay olmadı. Yarıştığımız takımların da son haftalardaki puan kaybı minimum oldu. Ana problem, ana kadroyu oluşturmakta çok geç kaldık."

'VERİMLİLİĞİ SAĞLADIK AMA GEÇ KALDIK'

Tecrübeli teknik adam, anlık davranış şekillerinin Türk futbolunda öne çıktığına vurgu yaparak, "Her yeni dönemde yeni transfer arzusuyla bir şeyler kolay değişmiyor.

Buraya gelen oyuncular, zaten yeterlilikleri yüksek oldukları için alındı. Esas olan var olan oyuncuların verimliliğini artırmaktı. Verimliliği sağladık ama biraz geç kaldık. Bunu simgesel olarak söylüyorum; Josef de Souza ve Mehmet Topal ile Fenerbahçe 78 gol atabiliyor. Önemli olan ısrarla doğru olan şeyler için çaba göstermek." değerlendirmesinde bulundu.

'KARARIM, KONGREYLE ALAKALI'

Aykut Kocaman, birkaç gün içinde takımın başında kalıp kalmayacağı yönünde vereceği kararın büyük ölçüde kongreyle alakalı olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’nin hiç transfer yapmadan, biraz daha sağlıklı bir ortamda 80 civarında puan toplayabilecek bir kadroya sahip olduğunu iddia eden Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

Çok kolay harcama hali ve bir şeyleri değiştirme arzusu, Türk futbolunda çok yaygın bir durum. Bunun bir sonuç getirmediğini deneyimleye deneyimleye kabullenemedik ama bunu değiştirme imkanı olmadığını da görüyorum. Kararım, büyük ölçüde kongreyle alakalı. Kendi içimde de birtakım cevabını bulamadığım sorular var. Bir şeyleri değiştirmek için bu kadar çaba gösterirken, en azından Fenerbahçe’yi gerçekten sevenler tarafından anlaşılamama durumu neden sorusunu sorduruyor. Kongreyle ilgili olmasının temel nedeni de şu; hem sayın başkan hem de sayın Ali Koç için önlerinin açık olması. Bir senelik kontratın önlerinde yük olmaması. Belki değişim arzuları vardır.'



