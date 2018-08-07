Ayla Çelik: Beyaz hayatta evlenmez

Ayla Çelik, teve2'deki '2. Sayfa'da 'Bağdat' şarkısında düet yaptığı Beyazıt Öztürk'ün evlenemeyeceğini söyledi

07 Ağustos 2018, Salı 17:45 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 17:56
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Ayla Çelik "Beyaz hayatta evlenmez, evlenemez. Çünkü yalnız başına o kadar mutlu ve huzurlu ki. Bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Kız arkadaşları oluyor, ama o kadar" dedi.

Beyaz daha önce evlilikle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ''Çocuk özlemimi arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum''

'Beyaz Show' programıyla tanınan 49 yaşındaki Beyazıt Öztürk artık 'O Ses Türkiye' ekibinde.

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