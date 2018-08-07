Ayla Çelik "Beyaz hayatta evlenmez, evlenemez. Çünkü yalnız başına o kadar mutlu ve huzurlu ki. Bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Kız arkadaşları oluyor, ama o kadar" dedi.

Beyaz daha önce evlilikle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ''Çocuk özlemimi arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum''

'Beyaz Show' programıyla tanınan 49 yaşındaki Beyazıt Öztürk artık 'O Ses Türkiye' ekibinde.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Acun Ilıcalı anlaştı: O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk sürprizi