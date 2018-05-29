Ayla’ya ABD’den 8 ödül!

Geçen ekimde vizyona giren ve ülkemizde izlenme rekorları kıran ‘Ayla’ katıldığı festivallerden ödülsüz dönmüyor. Film son olarak, bu yıl 51.’si düzenlenen WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yabancı Film’ ödülünün sahibi oldu.

Filmin böylece ABD’den aldığı ödül sayısı toplamda 8 oldu. ‘Ayla’ ABD’de düzenlenen; Uluslararası Asya Film Festivali, 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali, 24. Sedona Uluslararası Film Festivali ve Richmond gibi öne çıkan festivallerden de ödül almıştı.