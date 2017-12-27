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Aylin Coşkun'dan Seren Serengil'e: Sen cahil bile değilsin (Kavga büyüyor)

Seren Serengil ile Hande Yener arasında yaşanan kavgaya Aylin Coşkun da dahil oldu. Aylin Coşkun, Seren Serengil için "Cahil bile değilsin." dedi

27 Aralık 2017, Çarşamba 15:49
Aylin Coşkun'dan Seren Serengil'e: Sen cahil bile değilsin (Kavga büyüyor)
Seren Serengil ile Hande Yener arasında yaşanan kavgada yeni bir cephe daha açıldı.  Olaya Aylin Coşkun da dahil oldu.

Aylin Coşkun 14 yıl sonra çıkardığı "Sinsirella" isimli şarkısıyla telifmetre listelerinde üst sıralarda kendisine yer buldu.

Seren Serengil yorumcusu olduğu "Duymayan Kalmasın" programında Aylin Coşkun'un Hande Yener'in yakın arkadaşı olduğu için o listede olduğunu iddia etti.

Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdiSeren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdiSeren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

AYLİN COŞKUN SERT ÇIKTI!

Seren Serengil'in bu iddiasının ardından Aylin Coşkun Twitter'dan bir açıklamada bulundu.

Aylin Coşkun, "Parayla olsa diğer şarkılarımı da 1 numara yapardım. Cahil! Ben Hande Yener'in arkadaşıyım diye 1 numarada değilim! (Biz kardeşiz ayrıca) Hem telifmetre hem radyomonitörde birinciyim. Şarkı patladı diyemiyor musun? 14 yıldır bu işi yapıyorum!" dedi.

Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdiSeren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

İŞTE AYLİN COŞKUN'UN O PAYLAŞIMI:

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