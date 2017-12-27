Aylin Coşkun'dan Seren Serengil'e: Sen cahil bile değilsin (Kavga büyüyor)

Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

AYLİN COŞKUN SERT ÇIKTI!

Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

İŞTE AYLİN COŞKUN'UN O PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

ilearasında yaşanan kavgada yeni bir cephe daha açıldı. Olayada dahil oldu.14 yıl sonra çıkardığı "Sinsirella" isimli şarkısıylalistelerinde üst sıralarda kendisine yer buldu.yorumcusu olduğu "Duymayan Kalmasın" programında'un'in yakın arkadaşı olduğu için o listede olduğunu iddia etti.in bu iddiasının ardından'dan bir açıklamada bulundu., "Parayla olsa diğer şarkılarımı da 1 numara yapardım. Cahil! Ben Hande Yener'in arkadaşıyım diye 1 numarada değilim! (Biz kardeşiz ayrıca) Hem telifmetre hem radyomonitörde birinciyim. Şarkı patladı diyemiyor musun? 14 yıldır bu işi yapıyorum!" dedi.