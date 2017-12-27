Aylin Coşkun'dan Seren Serengil'e: Sen cahil bile değilsin (Kavga büyüyor)

Seren Serengil
ile Hande Yener
arasında yaşanan kavgada yeni bir cephe daha açıldı. Olaya Aylin Coşkun
da dahil oldu.
Aylin Coşkun
14 yıl sonra çıkardığı "Sinsirella" isimli şarkısıyla telifmetre
listelerinde üst sıralarda kendisine yer buldu.
Seren Serengil
yorumcusu olduğu "Duymayan Kalmasın" programında Aylin Coşkun
'un Hande Yener
'in yakın arkadaşı olduğu için o listede olduğunu iddia etti.
Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi
Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi
AYLİN COŞKUN SERT ÇIKTI!
Seren Serengil'
in bu iddiasının ardından Aylin Coşkun Twitter
'dan bir açıklamada bulundu.
Aylin Coşkun
, "Parayla olsa diğer şarkılarımı da 1 numara yapardım. Cahil! Ben Hande Yener'in arkadaşıyım diye 1 numarada değilim! (Biz kardeşiz ayrıca) Hem telifmetre hem radyomonitörde birinciyim. Şarkı patladı diyemiyor musun? 14 yıldır bu işi yapıyorum!" dedi.
Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi
İŞTE AYLİN COŞKUN'UN O PAYLAŞIMI:
Çiğdem Saltık