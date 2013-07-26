Yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi için 8 Temmuz'da İstanbul’dan Ankara’ya yürümeye başlayan Aylin Kotil, 2 hafta süren zorlu yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Kotil, Ankara'da bayraklar ve çiçeklerle karşılandı. 500 kilometrelik yol boyunca türlü zorluklarla karşılaşan Kotil, yolculuğu sırasında İstanbul’daki evine hırsız girdiği haberini aldı.

Yürüyüş nedeniyle yüzde 10 seçim barajının kamuoyunda konuşulmaya, tartışılmaya başlandığını dile getiren Kotil, "Biz, halk olarak bu baskıyı siyasilere hissetireceğiz ki siyasiler de bir şeyler yapacaklar. İten güç biz olacağız" dedi.

Kotil'in seçim barajının düşürülmesi için başlattığı yürüyüş Cumartesi Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan Kuğulu Park’a ulaşmasının ardından sona erecek.