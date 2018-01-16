AYM'den 500 bin polis ve polis emeklisini üzen karar

EŞİTLİĞE AYKIRI DEĞİL, ONLARIN ASKERİ GÖREVİ DE VAR

4 ÜYE KARŞI ÇIKTI

AİHM’E GİDİLEMEZ



AMA BİR YOL DAHA VAR

Adem Özdoğan

Emniyet-Sen’in talebiyle CHP geçen yıl polisin maaşının 3000 ek göstergeye göre hesaplanmasını öngören 6663 sayılı kanunun 9.maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu. Çalışan, emekli ve aileleriyle birlikte 500 bin kişinin beklediği AYM kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Polis ve yakınları kararla bir kez daha üzüldü.Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; CHP, başvuru dilekçesinde kır polisi olarak adlandırılan Jandarma ve deniz polisi olarak adlandırılan Sahil Güvenlikle aynı işi yapıyor olmasına rağmen, onların maaş ve emeklilik hakları 3600 ek göstergeyle hesaplanırken, polisin 3000 ek göstergeyle hesaplanmasının Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulanmıştı.Bunun da Anayasa’nın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukuk devleti olduğu ile eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilmişti.AYM, polis ile sahil güvenlik ve jandarma arasındaki maaş farkının eşitlik ilkesine aykırı olmadığı kararı verdi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev alanlarının birbirinden farklı olduğu vurgulandı. Ayrıca jandarma ve sahil güvenliğin emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlama görevlerinin yanısıra seferberlik ve savaş hallerinde askeri görevleri bulunduğuna dikkat çekildi.AYM, polisin 3600 ek gösterge talebini 11 oyla reddettiği kararına 4 üye karşı çıktı. Serdar Özgüldür, Osman Alifeyyaz Paksüt, Recep Kömürcü ve Celal Mümtaz Akıncı’nın karşıoy yazısında şu gerekçe dikkat çekti:“Anayasa tarafından koruma altına alınan, ücretin emeğe göre belirlenmesi ve ücrette adalet ilkeleri karşısında, hakkaniyete uygun düşmediği, bu nedenlerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatindeyiz.”Emniyet-Sen Avukatı ve Basın Sözcüsü Emrah Aytekin, Anayasa Mahkemesi kararının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulabileceği iddialarına şöyle yanıt verdi:“Polis, Jandarma ve sahil güvenlik ile birebir aynı işi yapıyor. Onlar kır ve deniz polisleri ama emeklilik haklarında büyük farklılıklar var. AYM, CHP’nin başvuru dilekçesindeki gibi bizim talebimiz doğrultusunda karar verseydi emekli polis maaşları hizmet yılına göre 500 ila 600 lira; emekli ikramiyeleri de 10 ila 20 bin lira artacaktı. Bu başvuru anamuhalefet partisi tarafından yapıldığı için ve AYM de düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmadığı için karar kesindir. Bu durumda AİHM’e gidilemez. Bu kararla AİHM yolu kapandı.”"Emekli bir polis memuru neden benim maaşım 3600 ek göstergeden değil, diyerek idare mahkemesinde dava açarsa ve mahkeme de onu haklı bulup AYM'ye götürebilir. Daha önce kadının kocasının soyadını kullanmak istemediği davada AYM,, kadının başvurusunu reddetmişti. Ama aynı kadın konuyu idare mahkemesi üzerinden AYM'ye taşımış ve kazanmıştı. Çünkü Anayasa Mahkemeleri iç denetlemeyi yaparkan 90.maddeye yani uluslararası sözleşmelere aykırılık incelemesi yapmıyor. Ama bireysel başvurularda AİHM görevi üstleniyor ve başvuruyu bu açıdan değerlendiriyor. İkinci bir yol ise hükümetin polise de 3600 ek gösterge vermesi."