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AYM, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti. Kararın gerekçesinde, "İlgililerin mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldırmakta ve hak arama hürriyetinin özüne dokunmaktadır" denildi. İptal kararı 1 yıl sonra yürürlüğe girecek

AYM, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti!
Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre;  Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) kurul ve organlarının kararlarına ilişkin olarak çıkacak tüm uyuşmazlıkların ilk derece hukuk kurullarında çözümlenmesini ve kurul kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olmasını öngören düzenlemeyi iptal etti.
 

TAHKİM SON MERCİ OLMAYACAK


Kararın gerekçesinde, "Anayasa'nın 59. maddesinde spor federasyonlarının yalnızca spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği ve tahkim kurulu kararlarına karşı yargı merciine başvurulamayacağı öngörülmesine rağmen, itiraz konusu kuralda böyle bir ayrım yapılmaksızın ilgili mevzuat ile TFF kurul ve organlarının kararlarına ilişkin olarak çıkacak tüm uyuşmazlıklar bakımından ilk derece hukuk kurullarının münhasıran karar vermekle yetkili kılınması ve ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmasının engellenmesi,

Anayasa'nın 59. maddesinde yer alan düzenlemeyle bağdaşmadığı gibi ilgililerin mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldırmakta ve hak arama hürriyetinin özüne dokunmaktadır" denildi.
 

1 YIL SONRA DEVREYE GİRECEK


İptal kararı 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Hükümet bu sürede yeni bir yasal düzenleme yapacak. Bir yılı içinde yasal düzenleme yapılmazsa benzer TFF kararlarına karşı yargı yolu açılmış olacak.


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