Aynı haftada iki kez loto kazandı

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan ve kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, lotoyu kazandığına sevinirken yeni ve daha yüklü bir ikramiye kazandığı haberini aldı. Sydney'in 7 kilometre dışındaki Bondi ilçesinde yaşayan talihli, 6 Mayıs Pazar günü yapılan çekilişte 1 milyon Avustralya Doları (3 milyon 360 bin lira) kazandığını öğrendi. Henüz parayı nasıl değerlendireceğini düşünen 40'lı yaşlarındaki talihli cumartesi ise 1 milyon 400 bin Avustralya Doları (4 milyon 800 bin lira) tutarında bir ikramiye daha kazandı.

Piyango şirketi tarafından ikinci kez aranan talihlinin ilk tepkisi "İlk başta inanamadım; çünkü gerçek olamayacak kadar büyük bir şans bu" oldu. "Bu kadar kısa süre içinde üst üste ikramiye kazanma şansı sıfırdır herhalde" diyen meçhul talihli "Parayı harcarken aptalca davranmayacağım. Sydney yakınlarında gayrimenkul almayı ve arabamı yenilemeyi düşünüyorum. Ve tabii ki uzun bir tatile de çıkmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

New South Wales Piyango Şirketi yetkilileri de "Bir hafta içinde iki kez ikramiye kazanan biri oldu mu bilmiyoruz. Daha önce hayatlarında birden fazla kez ikramiye kazanan talihliler olmuştu ancak hiçbiri bu kadar kısa süre içinde gerçekleşmemişti" açıklamasında bulundu. Yetkililer bir kez piyango kazanma ihtimalinin yaklaşık 2 milyonda bir olduğunu kaydetti.