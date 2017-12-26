Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

Aynı sınıfta okuyan beş ikiz ilgi odağı oldu

Malatya'nın Darende ilçesindeki bir anaokulunda, aynı sınıfta eğitim gören 5 tek yumurta ikizi ilgi odağı oldu
 

26 Aralık 2017, Salı 23:28
Aynı sınıfta okuyan beş ikiz ilgi odağı oldu
Yavuz Sultan Selim Anaokulu 1/B sınıfında eğitim gören tek yumurta ikizleri, Mira ve Mina Güngör, Zeynep ve Gülşen Şanal, Berra ve Begüm Umay, Zübeyir ve Şeyma Ovacı ile İnci ve İpek Tepe dikkati çekiyor.
 

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI KARIŞTIRIYOR


Okulun ilgi odağı olan sevimli ikizler, fiziksel benzerlikleri dolayısıyla öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından sık sık karıştırılıyor.

Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıllık eğitim kurumunun ilk defa bu kadar tek yumurta ikizini ağırladığını söyledi.


 

"GENELDE BEN KARIŞTIRIYORUM"


İkizlerin okulda çok sevildiğini aktaran Kurtoğlu, "Tek yumurta ikizleri okulumuzun neşe kaynağı durumunda. Öğretmenlerini her ne kadar yorsalar da sevimli halleri, bu açığı kapatıyor. Minikleri genelde ben karıştırıyorum, isimleriyle sesleniyorum kim bakarsa o şekilde birbirlerinden ayırıyorum. İkizlerimizden dördü de kız kardeş." diye konuştu.


 

"KARIŞTIRDIĞIMIZ ZAMAN HEMEN UYARIYORLAR"


İkizlerin öğretmeni Berna Zeliha Cihan da ikizleri sürekli karıştırdığını belirtti.

Cihan, ikizlerin isimleri konusunda hassas olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsimlerini yanlış söylediğiniz, karıştırdığınız zaman hemen uyarıyorlar. İsimlerini doğru söylediğimiz zaman da çok mutlu oluyorlar, 'Öğretmenim yaşasın ismimizi öğrendi' diyorlar. İkizler genellikle aynı kıyafeti giymeyi istiyorlar ve aynı saçı yaptırıyorlar. Böyle olunca da biz her defasında isimler noktasında zorluk çekiyoruz."



 
Datça'da yalancı bahar! Badem ağaçları çiçek açtı

Datça'da yalancı bahar! Badem ağaçları çiçek açtı
O çizgi film için porno uyarısı!

O çizgi film için porno uyarısı!
Bursa'nın en çok tercih edilen oteli: Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center

Bursa'nın en çok tercih edilen oteli: Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center
What Da Funk'dan yıldızlar geçidi konser!

What Da Funk'dan yıldızlar geçidi konser!
1930 model motosikletine gözü gibi bakıyor!

1930 model motosikletine gözü gibi bakıyor!
Dünyanın en seksi araba tamircisi Malorie Woods

Dünyanın en seksi araba tamircisi Malorie Woods
'Oscar' balık halini kedilerden koruyor

'Oscar' balık halini kedilerden koruyor
Brezilya'da yeni moda! 'Mükemmel bronzlaşma'

Brezilya'da yeni moda! 'Mükemmel bronzlaşma'
Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü

Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü
İnternette tanıştı, evlenme vaadiyle dolandırıldı!

İnternette tanıştı, evlenme vaadiyle dolandırıldı!
Ardahan'da okul yolundaki öğrencilerin saçları bile dondu!

Ardahan'da okul yolundaki öğrencilerin saçları bile dondu!