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Aynı yıldızın etrafında dönen öte gezegenler tıpatıp aynı

Kepler Teleskobu'nun keşfettiği 355 yıldız ve 909 gezegen üzerinde yapılan incelemeye göre, aynı yıldıza ait öte gezegenlerin (Güneş Sistemi dışındaki gezegenler) birbirinin aynı

Aynı yıldızın etrafında dönen öte gezegenler tıpatıp aynı
Montreal Üniversitesi'nde görevli astrofizikçi Lauren Weiss liderliğindeki uluslararası ekibin, Kepler Teleskobu'nun keşfettiği 355 yıldız ve 909 gezegen üzerinde yaptığı inceleme, aynı yıldızın etrafında dönen öte gezegenlerin (Güneş Sistemi dışındaki gezegenler) birbirinin aynı olma özelliği taşıdığını gösterdi. (Üstte Kepler 11 yıldız sistemi)

Sonuçları "Astronomical Journal" dergisinde yayımlanan çalışmada, incelenen yıldız ve gezegenlerin çoğunlukla Dünya’ya 1000 ila 4000 bin ışık yılı mesafede olduğu belirtildi.


AYNI BÜYÜKLÜKTE VE DÜZENLİ YÖRGÜNGESEL ARALIKTALAR


Çalışmada, aynı yıldızın yörüngesindeki öte gezegenlerin aynı büyüklükte ve düzenli yörüngesel aralığa sahip olma eğiliminde olduğu gözlendi.



Bilim adamları, Güneş Sistemi'nde ise iç gezegenlerin farklı büyüklüklere ve şaşırtıcı biçimde geniş yörüngesel aralıklara sahip olduğuna dikkati çekti. 


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