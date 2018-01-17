Aynur Aydın: Aleyna Tilki evime geldiğinde sütyen giyiyorum (Aynur Aydın kimdir?)

"YAŞ FARKI ALEYNA'NIN ZEKASIYLA KAPANIYOR"

''ARTIK ALEYNA EVE GELDİĞİNDE SÜTYEN GİYİYORUM''

İŞTE O VİDEO:

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Çiğdem Saltık

'Bana Aşk Ver' isimli yeni şarkısıyla, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Aynur Aydın samimi açıklamalarda bulundu. ​ile dostlukları sosyal medyada dikkat çekenBen 32 yaşındayım, Aleyna 17 iyi bir dostluğumuz var. Aramızdaki yaş farkı Aleyna'nın zekası ile kapanıyor. Zaten benim akıl yaşım 25. Keşke uyanık biri olsaydım daha kolay olurdu'' dedi.Aynur Aydınin ''Sosyal medyadaile paylaştığınız videolardan gördüğüm kadarıyla çok eğleniyorsunuz. Yoksa eğlenmiyor musunuz?'' diye yorumlamasının ardından''Aleyna evime gecenin 12'sinde çiğköftelerle geliyor. Evet çok eğleniyoruz. Ama artık Aleyna eve geldiğinde sütyen giyiyorum. En son bir videomu çekti. Evdeyiz sütyen takmamışım. O görüntüler 350 bin kişi tararından izlenmiş.'' dedi., 15 Aralık 1985'te Almanya'da doğdu. 10 yaşında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerin tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı.2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katıldı ve ilk albümlerini İstanbul'da kaydettiler. Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar. Birkaç yıldan sonra Aynur Aydın gruptan ayrıldı ve kariyerine solo devam etmeye karar verdi.2009 yılında albüm hazırlıkları için kolları sıvadı. Albümü için iki yıllık çalışmalar gerçekleştirdi. Aynur Aydın, ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkılar, Türkçe versiyonları ile 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La albümünde birleştirildi.İlk klip şarkısını "Yenildim Daima" ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan "DNA" ya çekti.İkinci klibini "Measure Up" isimli şarkıya Türkçe versiyonu "Yanı Başıma" için çekti.Daha sonra Erdem Kınay'ın projesinde yer alıp "İşporta" isimli şarkıyı söyledi ve 2012 Haziran ayında bu şarkıya Şenol Korkmaz yönetmenliğinde Belçika'da klip çekti."İşporta"şarkısı 2012 yılının haziran ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi.Nisan 2016'da ikinci albümü Emanet Beden'i her ikisi de Türkiye'de üç numaraya yükselen "Günah Sevap" ve "Bi Dakika" eşliğinde piyasaya sürdü.