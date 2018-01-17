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Aynur Aydın: Gülben'i örnek aldım

Şarkıcı Aynur Aydın, Radyo Trafik Marmara’daki ‘Ünlüler Trafikte’ye konuk oldu, çarpıcı açıklamalar yaptı

17 Ocak 2018, Çarşamba 07:27
Aynur Aydın: Gülben'i örnek aldım
Ajda Pekkan, Deniz Seki ve Yaşar’dan büyük destek gördüğünü söyleyen Aynur Aydın, “Köstek olanlar da var. Birtakım insanlar müzik mafyası kurmuşlar. İyi gibi görünüp kötülük yapıyorlar. Belki zirvedeler ama yetenekleri sınırlı” diye konuştu.


'BEN DE ALDATILDIM'


Aynur Aydın kendisine Gülben Ergen’i örnek aldığını belirtip şöyle konuştu: “Başarılı olmasaydı böyle saldırıya uğramazdı. Ama üzerine gitmeleri hoş değil. O kadar olayın içinden çıkıp dik durmasından çok etkilendim. Beni de erkek arkadaşım aldatmıştı. Kadınların birbirini kollaması lazım.”

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