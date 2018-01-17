Aynur Aydın: Gülben'i örnek aldım



'BEN DE ALDATILDIM'

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an büyük destek gördüğünü söyleyen Aynur Aydın, “Köstek olanlar da var. Birtakım insanlar müzik mafyası kurmuşlar. İyi gibi görünüp kötülük yapıyorlar. Belki zirvedeler ama yetenekleri sınırlı” diye konuştu.kendisineörnek aldığını belirtip şöyle konuştu: “Başarılı olmasaydı böyle saldırıya uğramazdı. Ama üzerine gitmeleri hoş değil. O kadar olayın içinden çıkıp dik durmasından çok etkilendim. Beni de erkek arkadaşım aldatmıştı. Kadınların birbirini kollaması lazım.”