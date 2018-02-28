Ayrı yaşadığı eşi ve kayınbiraderini öldürdü

Çorum'da Yakup M., boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı

28 Şubat 2018, Çarşamba 14:34
Ayrı yaşadığı eşi ve kayınbiraderini öldürdü
Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Çorum'a gelen Yakup M., bir süre önce boşandığı Gamze Kuru'nun kaldığı evin adresini öğrenip yanına gitti. Evde bulunan 1 çocuk annesi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru ile Yakup M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup M., yanındaki av tüfeğiyle eski eşi ve kayınbiraderine ateş açtı. Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında yaralanan Yakup M., kaçtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Apartman çevresinde inceleme yapan polis, Yakup M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıs: Öldürme kastım yoktu

Eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıs: Öldürme kastım yoktu
8 yaşındaki kuzene cinsel istismar böyle ortaya çıktı!

8 yaşındaki kuzene cinsel istismar böyle ortaya çıktı!
Kars'ta tecavüz edilip öldürülen Mert Aydın olayında flaş gelişme!

Kars'ta tecavüz edilip öldürülen Mert Aydın olayında flaş gelişme!
Anne ve bebeği az kalsın öldürüyordu, 'Aracıma bir şey olsaydı görürdün' dedi!

Anne ve bebeği az kalsın öldürüyordu, 'Aracıma bir şey olsaydı görürdün' dedi!
İzmir'de 'enişteme iftira attım' diyen genç kıza mahkeme inanmadı!

İzmir'de 'enişteme iftira attım' diyen genç kıza mahkeme inanmadı!
Düzce'de çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı

Düzce'de çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı
Manavgat'ta korkunç cinayet: Yengesini öldürdü

Manavgat'ta korkunç cinayet: Yengesini öldürdü
Can alan kaza kamerada

Can alan kaza kamerada
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 ağır yaralı
Gerçek babasını buldu, tazminat davası açtı

Gerçek babasını buldu, tazminat davası açtı
Sosyal medyada bir tıkla hesap çalıyorlar

Sosyal medyada bir tıkla hesap çalıyorlar