Türkiye'de ilk defa Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nde hayata geçirilen ve aralarında ünlü isimlerin de arasında bulunduğu Erbulak'tan eğitim alan 49 öğrencinin öykülerinden oluşmuş kolektif bir kitap olan "Umut" kitapsever ile buluştu.





Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un da yazar kadrosunda bulunduğu ve 56 yaşında ilk kez yazarlık deneyimini yaşadığı kitabın lansmanı 17 Mayıs Perşembe günü Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nin bahçesinde tüm öğrenciler ve kitapseverlerle birlikte gerçekleştirilecek.





Eğitim verdiği öğrencilerinin kitaplarının yayınlanabilmesi için kendi bünyesinde yayınevi de kuran Ayşe Erbulak, oyuncu oğlu Dağhan Külegeç'in ismini verdi.



