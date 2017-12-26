Ayşe Mine kimdir? (Tarkan'ın şarkısı Ayşe Mine'ye mi ait?)

Sosyal medyada dün akşam Tarkan'ın şarkısı 'Beni Çok Sev'
gündem oldu.
Twitter'da şarkının çalıntı olduğunu söyleyenler iddialı konuştu: "Tarkan'ın şarkısının orijinali aslında Ayşe Mine'nin Ellerim Uğurlar
şarkısı."
HASHTAG BİLE AÇILDI
Hatta bir Twitter kullanıcısı 'tarkanbeniçoksevçalıntımı'
hashtag'i açıp konuyu tartışmaya açtı. Kısa sürede onlarca kişi tartışmaya katılıp "Şarkı, Ayşe Mine'nin parçasından kopya" dedi.
İŞTE TARKAN'A SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER:
-Bu şarkı (Beni Çok Sev) en az iki üç şarkının daha birebir kopyası. Fark edilmesi neden bu kadar uzun sürdü, hayret!
-Ayşe Mine'yi böyle bir eseri müziğe kazandırdığı için kutlarım. Bu şarkı üzerinden emeği çalıp ödül alanları ise kınıyorum.
-Hiç şaşırmadım!
-Sen de mi Tarkan?
-Hayal kırıklığı...
İŞTE BENİ ÇOK SEV VE ELLERİM UĞURLAR ŞARKISI...
AYŞE MİNE KİMDİR?
30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. "Erkek Milleti"
isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü
kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı.
İlk albümünün adı ise 'Demek ki Öyle ve Sıkı Fıkı'
Elif Bayram