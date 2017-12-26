Ayşe Mine kimdir? (Tarkan'ın şarkısı Ayşe Mine'ye mi ait?)



HASHTAG BİLE AÇILDI



İŞTE TARKAN'A SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER:



İŞTE BENİ ÇOK SEV VE ELLERİM UĞURLAR ŞARKISI...

AYŞE MİNE KİMDİR?

Elif Bayram

Sosyal medyada dün akşam Tarkan'ın şarkısıgündem oldu.Twitter'da şarkının çalıntı olduğunu söyleyenler iddialı konuştu: "Tarkan'ın şarkısının orijinali aslındaşarkısı."Hatta bir Twitter kullanıcısı 'hashtag'i açıp konuyu tartışmaya açtı. Kısa sürede onlarca kişi tartışmaya katılıp "Şarkı, Ayşe Mine'nin parçasından kopya" dedi.-Bu şarkı (Beni Çok Sev) en az iki üç şarkının daha birebir kopyası. Fark edilmesi neden bu kadar uzun sürdü, hayret!-Ayşe Mine'yi böyle bir eseri müziğe kazandırdığı için kutlarım. Bu şarkı üzerinden emeği çalıp ödül alanları ise kınıyorum.-Hiç şaşırmadım!-Sen de mi Tarkan?-Hayal kırıklığı...30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı.isimli plağı ilekazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı.İlk albümünün adı ise