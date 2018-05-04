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Ayşe Öğretmen serbest bırakıldı

Diyarbakır'da, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi

04 Mayıs 2018, Cuma 19:48
Ayşe Öğretmen serbest bırakıldı
Diyarbakır'da , ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi.

İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.


KIZI İLE CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ


Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında ’terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi’ne konuldu.


6 AYLIK KIZI DAHA SONRA AİELSİNE TESLİM EDİLDİ


Ayşe Çelik’in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği’ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.


TAHLİYE OLDU


Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik’in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.
 


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