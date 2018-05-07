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Ayşe öğretmen, yeniden cezaevine girecek

Diyarbakır'da, telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak 20 Nisan’da cezaevine konulan ve 4 Mayıs’ta tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik’in infazına 6 ay ara verildiği ve 6 ay sonra yeniden cezaevine gireceği ortaya çıktı

Ayşe öğretmen, yeniden cezaevine girecek
Öğretmen Ayşe Çelik’in avukatına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından verilen infaza ara verme kararında, hükümlünün, 4 Mayıs 2018 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptığı ve cezasının infazına arar verilmesini talep ettiği belirtildi.


İŞTE VERİLEN KARAR


Kararda, "Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 17’nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine kararla birlikte süresinde cezanın çektrilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi" denildi.


31 EKİM’DE BİTECEK


Karara göre, 20 Nisan’da 6 aylık kızı ile Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne giren ve 4 Mayıs’ta tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik hakkındaki infaza ara verilmesi tarihinin ise 31 Ekim tarihinde biteceği ve bu tarihte cezaevine girerek cezasını çekeceği belirtildi.
 

NE OLMUŞTU?


Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında ’terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Ayşe Çelik’in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hâkimliği’ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti. Diyarbakır İnfaz Hakimliği, cezanın denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesine henüz karar vermezken, infaz erteleme talebi ise kabul edilerek, Ayşe Çelik, 4 Mayıs’ta tahliye edilmişti.

Ayşe Öğretmen serbest bırakıldıAyşe Öğretmen serbest bırakıldı
 


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