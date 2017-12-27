Ayşe Öztürk’ün ismi yaşadığı sokağa verilecek



BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Tekirdağ'da acı veda.. Sokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildi

Tekirdağ'da işe giden genç kız sokak ortasında başından vuruldu!

Gizem Yetil

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazımdirik Mahallesi 29’uncu Sokak üzerinde ailesi ile birlikte oturan ve ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan, 5 Aralık 2017 sabahında işten gelirken Alparslan İ. tarafından başından vurularak sokak ortasında öldürüldü.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 19 yaşında vahşice katledilen Ayşe Öztürk’ün ailesini ziyaret etti. Ziyarette Annesi Sevim Öztürk ve Babası Raşit Öztürk’e tekrardan baş sağlığı dileyerek, ailesine Ayşe Öztürk’ün yaşadığı sokağa ismini vererek yaşatma sözü verdi.