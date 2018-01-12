Ayşegül Yıldız kimdir? İbrahim Tatlıses, kızı Elif'in annesine evlilik teklifinde bulundu

Sosyal medya hesabından sık sık kızı Elif’le
birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ve onun üzerine titrediğini her fırsatta dile getiren İbrahim Tatlıses, Seda Sayan’ın
programı aracılığıyla kızının annesi Ayşegül Yıldız’a evlilik teklifinde bulundu. İbrahim Tatlıses
evlenecek mi? Peki Bursalı bir astsubayın kızı olan Ayşegül Yıldız
kimdir?
AYŞEGÜL YILDIZ KİMDİR?
Herkesin merak ettiği Ayşegül Yıldız'ın
hayatı, ev hanımı bir anne ve artık hayatta olmayan astsubay emeklisi bir babanın üç çocuğundan biri olarak 1981 yılında Bursa'da başladı. Ayşegül Yıldız'ın, bir ablası bir de abisi var.
SETTE KEŞFETTİ
Ayşegül Yıldız
Bodrum’da liseye giderken, İbrahim Tatlıses'in Fırat dizisinin çekimlerini gördü ve sokakta izlemeye başladı. Bu sırada onu görüp beğenen İbrahim Tatlıses, asistanını yollayarak dizide oynamasını teklif etti. Böylelikle Ayşegül de, Fırat dizisinin Bodrum’da çekilen beş bölümünde rol alarak oyunculuğa adım attı. Bodrum'da liseyi bitirince ailesiyle Bursa’ya döndü. Bursa’da yerel kanallarda sunuculuk yapıyordu. Diziden 7 ay sonra İbo'nun Bursa konserinde yanına gitti. İbrahim Tatlıses
ona, “Sen neredesin, ne telefonun ne adresin var, arayıp sormadın” diye sitem etti. Çektiği İmparator dizisi için İstanbul’a davet etti. Ayşegül ailesinin izniyle İstanbul’a geldi. Bundan sonra İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'ı koruması altına aldı ve destekledi. Klibin ardından kendi oynadığı bir halı reklamında da ona rol verdi. 101 kız arasından onu seçtiğini belirterek basın toplantısında "İşte benim fıstığım" diyerek tanıttı. Yıldız peş peşe tanıtımlara ve açılışlara giderek magazin basınında sık sık boy göstermeye başladı.
Ayşegül Yıldız,
2002 yılında İstanbul'da düzenlenen Miss Turkey
güzellik yarışmasına katıldı. Finale kaldı ve burada dördüncü olduktan kısa süre sonra mankenliği bıraktı. İbrahim Tatlıses'in desteğiyle İngilizce kursuna gitti. İbrahim Tatlıses'e ait televizyon kanalında sunuculuk yaptı. İbrahim Tatlıses'in müzik şirketi İdobay'da çalıştı ve kısa süre sonra Tatlıses bünyesinde kurulan menajerlik ve organizasyon işi yapan Ses Ajans’ta yöneticilik yaptı. İbrahim Tatlıses'in
"Mavişim" adlı şarkıyı, Ayşegül Yıldız’dan ilham alarak yaptığını ve ona armağan ettiğini, Ayşegül Yıldız 2002 yılında Şamdan Dergisi'ne açıkladı.
Perihan Savaş ile Derya Tuna yüzünden, Derya Tuna'dan da Asena yüzünden ayrılan İbrahim Tatlıses, Asena'dan da Ayşegül Yıldız yüzünden ayrıldı.
"ASLA PES ETMEYECEĞİM"
Hayatından bütün kadınlar tek tek giderken, İbrahim Tatlıses’ten
bir tek Ayşegül Yıldız vazgeçmedi. Yakınlarına "Asla pes etmeyeceğim, çünkü bir gün evleneceğiz, hepiniz göreceksiniz" diyen Ayşegül Yıldız haklı çıktı. Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses yoğun bakımda yatarken, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız hastane içinde gerginlik yaşamıştı. Derya Tuna, İbrahim Tatlıses’in yattığı yoğun bakım odasından Ayşegül Yıldız’ın çıktığını görünce çılgına dönmüştü.
"BAŞKASIYLA EVLENME"
13 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız
olaydan birkaç saat önce tartışmıştı. Çift arasındaki kırgınlık sanatçının "Aşkım bugün yarın ne olacağım belli değil. Senden tek bir şey istiyorum, ben ölürsem ne olur başka birisi ile evlenme. Seni çok seviyorum" mesajını göndermesiyle sona ermişti.
İbrahim Tatlıses
İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ NASIL EVLENDİ?
silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 2011 yılının Eylül ayında Ayşegül Yıldız ile dünya evine girmişti. Çiftin bu evlilikten Elif Ada isminde bir kızları oldu.
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız
İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ NE ZAMAN BOŞANDI?
29 Kasım 2013 tarihinde boşandı.
İbrahim Tatlıses Seda Sayan'ın programında Ayşegül Yıldız ile evlenmek istediğini açıkladı
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