Ayşegül Yıldız kimdir? İbrahim Tatlıses, kızı Elif'in annesine evlilik teklifinde bulundu

Türkücü İbrahim Tatlıses, bir röportajla konuk olduğu Seda Sayan'ın programı aracılığıyla 2013 yılında boşandığı Ayşegül Yıldız'a seslendi ve evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine seyirciler Ayşegül Yıldız'ı ve hayatını merak etmeye başladı. Peki Ayşegül Yıldız kimdir? Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses ne zaman evlendi ve boşandı? İşte tüm detaylar...