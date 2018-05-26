Ayşegül Yıldız: Tersim çok fenadır, paralarım!

Ayşegül Yıldız Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafın altına düştüğü notla dikkat çekti. İşte o not: "Paşa dedemlerden kalma konakta mürebbiyemden piyano dersi alarak büyümüş bir hanımefendi gibi görünmem sizi yanıltmasın. Tersim çok fenadır paralarım."

Öte yandan Ayşegül Yıldız en son ocak ayında İbrahim Tatlıses'in kendisiyle yeniden evlenmek istemesi ile gündeme gelmişti. İbrahim Tatlıses'in bu çıkışından sonra tüm gözler Ayşegül Yıldız'a çevrilmişti.

'BU KONUDA OLUMLU DÜŞÜNCELERE SAHİP DEĞİLİM'

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'in evlilik sinyaline "İbrahim Bey çocuğumun babası. Aramızdaki sevgi, saygı her daim var olacaktır. Ancak iş yeniden evliliğe gelince, bu konuda olumlu düşüncelere sahip değilim" diyerek cevap vermişti.



