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Aysel Gürel'in evinden 20 bin şarkı çıktı

Müjde Ar, ünlü söz yazarı annesi Aysel Gürel’in ölümünün 10. yıldönümünde açıklamalarda bulundu

Aysel Gürel'in evinden 20 bin şarkı çıktı
Oyuncu Müjde Ar annesi Aysel Gürel'in ölümünün 10. yılında konuştu. Müjde Ar, "Anneminki resmen bir çöp evdi. Boş bulduğu her yere yazmış. Şarkı sözlerini toplamak 2 yılımı aldı. 20 bin şarkı sözü var.”
 

AYSEL GÜREL KİMDİR?



Gönül Aysel Gürel, 7 Şubat 1929'da Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. 17 Şubat 2008'de kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve oyuncuydu.

Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar' ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi.

Yakın çevresinde "Deli Aysel" olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir.

Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "Sevdanın Son Vuruşu" isimli şiirdir.

Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

Ölümünden sonra Burcu GüneşYonca LodiTarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.

Aysel Gürel "Firuze", "Değer mi", "Sarışınım" gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır.

Söz yazdığı şarkılar Sezen AksuNükhet DuruZerrin ÖzerNilüfer ve Burcu Güneş başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır.

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