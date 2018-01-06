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Ayşen Gruda: Babamızı kaybettik o bize çok şey öğretti

Usta oyunca Münir Özkul, sahne ve sinema hayatı boyunca bir çok oyuncuyla birlikte unutulmaz eserlere imza attı. Onun vefat haberi, aynı sahneyi ve seti paylaştığı oyuncuları da çok üzdü. Onlardan biri de oyuncu Ayşen Gruda... Ayşen Gruda Münir Özkul ile geçen zamanını CNN TÜRK yayınında anlattı

06 Ocak 2018, Cumartesi 12:00
Ayşen Gruda: Babamızı kaybettik o bize çok şey öğretti
Ayşen Gruda Münir Özkul için, “babamızdı, babamızı kaybettik.” dedi.


"ACABA TELİF HAKLARINI ALABİLECEK Mİ?"


Ayşen Gruda, "Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Kafama takılan şeyler var. Neden öldükten sonra bu kadar vavelya kopartılıyor. Neden yaşarken büyük büyük insanlar anılmıyor. Bir şey daha... Acaba telif haklarını alabilecek mi? Bunun cevabını kim verecek bana? Bütün hayatım boyunca onunla oynadım. Bu arada hayat devam ediyor. Onu seyirciler fazlasıyla tanıyor. Klişe şeylerden nefret ediyorum. İnsanlar yaşarken iyi yaşamaları için hükümetlerin devletin onun arkasında yanında olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı
 

SERZENİŞİ VARDI


Ayşen Gruda, "Böyle bir serzenişi var mıydı?" şeklindeki soruya ise "Vardı. Hepimizin vardı. Halk bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki, oynadıkça para alıyoruz. Ayıp denen bir şey var. Türkiye'de ayıp mayıp, vicdan... Nereye saklandı bilmiyorum..." diye yanıt verdi.





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