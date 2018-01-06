Ayşen Gruda: Babamızı kaybettik o bize çok şey öğretti



"ACABA TELİF HAKLARINI ALABİLECEK Mİ?"

SERZENİŞİ VARDI

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Elif Bayram

Ayşen Grudaiçin, “babamızdı, babamızı kaybettik.” dedi.Ayşen Gruda, "Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Kafama takılan şeyler var. Neden öldükten sonra bu kadar vavelya kopartılıyor. Neden yaşarken büyük büyük insanlar anılmıyor. Bir şey daha... Acaba telif haklarını alabilecek mi? Bunun cevabını kim verecek bana? Bütün hayatım boyunca onunla oynadım. Bu arada hayat devam ediyor. Onu seyirciler fazlasıyla tanıyor. Klişe şeylerden nefret ediyorum. İnsanlar yaşarken iyi yaşamaları için hükümetlerin devletin onun arkasında yanında olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.Ayşen Gruda,şeklindeki soruya isediye yanıt verdi.