Aytaç Kara engelli hayranıyla buluştu

Erdinç Şahin

takımlarındanbaşarılı orta saha oyuncusukendisini her maç öncesi arayıp başarı dileyen engelli hayranıyla bir araya geldi.Ligin ilk yarısında Sarı-Kırmızılı takımda ortaya koyduğu performansla teknik heyetin vazgeçilmezi olantakımın yarınbaşlayacak kampı öncesi önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.Kendisini her maç öncesi arayıp şans dileyen engelli hayranıevinde ziyaret eden Aytaç, genç hayranına formasını hediye etti. Bir anda karşısında gördüğükucaklayarak teşekkür edenaldığı formayla mutluluğunu ikiye katladı.Aytaç Kara bir süre sohbet ettiği hayranını ligin ikinci yarısında oynanacak bir maçına da davet etti.