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Aytemiz Alanyaspor, Fofana ile sözleşme yeniledi

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Mamadou Fofana'nın 1.5 yıl kalan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
 

Aytemiz Alanyaspor, Fofana ile sözleşme yeniledi
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Mamadou Fofana katıldı.

Kulüp başkanı Çavuşoğlu, Fofana'nın Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün bir evladı olduğunu söyledi. Fofana'nın 3 sezondur turuncu-yeşilli formayı giydiğini belirten Çavuşoğlu, "Kendisi gelişime açık ve oynadığı futbolla Mali A Milli Takımı'nda forma giymeye başladı. Ara transfer döneminde Kanada'nın Montreal Impact, Fransa'nın Metz ve Belçika'nın Anderlecht takımlarından resmi teklifler geldi ancak şu anda Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusudur. Kendisi burada çok mutlu. Babası da çok değerli bir insan. O da sağ olsun 'Benim oğlum senin de oğlun. Size emanet ediyorum' dedi. Hem camiamıza hem de Fofana'ya hayırlı olsun" dedi.

Mamadou Fofana ise "Sözleşmemi uzattığımız, bu formayı daha uzun yıllar giyebileceğim için çok mutlu ve huzurluyum. Umarım sahada başarılı bir futbol sergilerim. Hem kulübüm hem de kendi adıma başarılı yıllar geçirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Kulübe 22 Ocak 2016 tarihinde transfer olan 1998 doğumlu futbolcu, gösterdiği performansla Mali A Milli Takımı'na kadar yükselmişti.


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