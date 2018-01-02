Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı

Erdinç Şahin

'ten boşalan teknik direktörlük görevi için tecrübeli hocaile prensipte anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken,sosyal medyadan tebrikleri kabul ederek,resmi internet sayfasının paylaşımlarını da kendi duvarında paylaştığı görüldü.Yurt dışında olan Hikmet Karaman'ın yardımcılarının kulüp tesislerini gezdiği belirtildi.yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yönetim toplantısı veyurt dışından gelmesinin ardından açıklama yapılması bekleniyor.