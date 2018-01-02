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Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı.
 

Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı
Aytemiz Alanyaspor Safet Susic'ten boşalan teknik direktörlük görevi için tecrübeli hoca Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, Hikmet Karaman'ın sosyal medyadan tebrikleri kabul ederek, Aytemiz Alanyaspor'un resmi internet sayfasının paylaşımlarını da kendi duvarında paylaştığı görüldü.

Yurt dışında olan Hikmet Karaman'ın yardımcılarının kulüp tesislerini gezdiği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yönetim toplantısı ve Karaman'ın yurt dışından gelmesinin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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