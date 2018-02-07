Aytemiz Alanyaspor Mamadou Fofana'yla sözleşme uzattı



'ÇOK MUTLUYUM'

Haber Merkezi

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Fofana'nın 3 sezondur turuncu-yeşilli formayı giydiğini bildirdi.Oyuncunun 1,5 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "İki yıl daha sözleşmesini uzattığımız Fofana, gelişime açık ve oynadığı futbolla, Mali A Milli Takımı'nda forma giymeye başladı.Ara transfer döneminde Kanada'nın Montreal Impact, Fransa'nın Metz ve Belçika'nın Anderlecht takımlarından resmi teklifler aldı ancak şu anda Alanyaspor'un futbolcusudur. Kendisi burada çok mutlu." değerlendirmesini yaptı.Fofana da yaptığı açıklamada sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Bu formayı daha uzun yıllar giyebileceğim için çok mutlu ve huzurluyum. Umarım sahada başarılı bir futbol sergilerim. Hem kulübüm, hem de kendi adıma başarılı yıllar geçirmeyi hedefliyorum."