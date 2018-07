Ayvalık Kaymakamı talimatı verdi! Hülya Avşar'ın dansına inceleme (Do the Shiggy)

Ayvalık Kaymakamı talimatı verdi! Hülya Avşar'ın dansına inceleme (Do the Shiggy) Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı 'Do the Shiggy' dansına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için Kaymakam Gökhan Görgülüarslan inceleme talimatı verdi. Aracın sürücüsüz hareket ettiği belirlenirse, Hülya Avşar hakkında cezai işlem uygulanacak