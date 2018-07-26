Sosyal medyada 'Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Hülya Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi.

Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.

235 TL PARA CEZASI

İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek.

Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.

HÜLYA AVŞAR DA O AKIMA KATILDI-İZLE

DO THE SHIGGY NEDİR?

Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen, hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına 'Do the shiggy' adı veriliyor.

Bu akıma uyanlar, hareket halindeki araçtan inip dans ediyor ve araca geri biniyor. Bu anları ise saniye saniye kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Bu akımın ortaya çıkması ise Drake'in yeni şarkısı 'In My Feelings'ten kaynaklanıyor. 'TheShiggyShow' adlı sosyal medya fenomeninin bu şarkı ile dans edip video çekmesinin ardından hızla yayılan akım Türkiye'de de trend oldu.