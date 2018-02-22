Ayvalık'ta ilginç defin

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi’nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki Atila Yüksel, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine ilginç bir şekilde defnedildi

Ayvalık'ta ilginç defin
Ayvalık ilçesinin Altınova mahallesinde İskele Çamlık Sitesindeki yazlıklarında, oğlu Özgün Yüksel ile birlikte kalan Atila Yüksel (76), geçen salı akşamı aniden fenalaştı.

Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MEZARIN İÇİNE BETONDAN YER YAPTIRILDI


Altınova Belediyesinde babası Atila Yükselin defin işlemini yaptıran Özgün Yüksel, dini tören yapmayacaklarını, cenazeyi hastaneden geldiği şekilde tabut ile defnedeceklerini, imam ve cemaat de istemediğini söyledi. Özgün Yüksel, babasının cenazesi toprağa değmesin diye kazılan mezarın içine betondan bir yer yaptırdı.

Dün hastaneden alınan Atila Yükselin cenazesi mezarlığa getirdi. Atila Yükselin cenaze törenine İzmir Urladaki evlerinde kalan eşi Nafiye Yüksel, oğulları Özgün Yüksel ve zabıta görevlileri, defin işlemini yapan görevliler ve aile tarafından çağrılan jandarmalar katıldı.

TABUTUN İÇİNE EŞYALARI DA KONULDU


Sadece görevlilerin katıldığı defin işlemi esnasında, Özgün Yüksel babasının tabutunun içine önceden hazırladığı birlikte çekilen fotoğraflarını, tıraş takımını, çakısını ve tarağını bıraktı.

Baba Atila Yükselin cenazesi, isteği üzerine tabutuyla beton mezara konarak, üzerine beton kapaklar kapatıldıktan sonra toprak atılarak defin işlemi gerçekleşti.

Hayatını kaybeden Atila Yükselin ateist olması nedeniyle vasiyeti üzerine defin işleminin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.


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