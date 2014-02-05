Az miktar alkol bile görmeyi zorlaştırıyor

Operatör Dr. Serhan Gazyağcı anlatıyor:



Bugüne kadar alkol kullanımının karar verme ve hareket becerilerini etkilediği yaygın olarak biliniyordu. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye dahil 30 ülkeyi içeren araştırmasına göre trafik kazalarının yüzde 70’i alkolün etkisiyle meydana geliyor.

Alkolün trafik kazalarındaki bu etkin rolü karşısında, Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Western Üniversitesi bir araştırma yaptı ve bu araştırmaya göre az miktarda alkol almak dahi yüzde 30 oranında görme bozukluğuna neden olduğu ortaya çıkarıldı.

Her ne kadar ülkemizde 50 promil alkolle veya başka bir deyişle kanda yüzde 0,025 alkol oranıyla direksiyon başına geçmek yasal olsa da Western Üniversitesi’nin bu son araştırması, bu kadar az alkol miktarının bile yüzde 30 oranında görme bozukluğuna neden olduğunu kanıtladı.

Araştırmanın detaylarıyla ilgili bilgileri paylaşan Op. Dr. Serhan Gazyağcı “Western Üniversitesi’nde yapılan araştırmada uzmanlar ‘optik illüzyon’ yöntemini kullandı. Bu yöntemde beyaz zemin üzerinde siyah kareler bulunmaktadır. Resme bakıldığında beyaz çizgilerin kesişim yerlerinde sanki koyu renk noktalar görüldüğü zannedilebilir. Ama aslında bu bir göz yanılsamasıdır ve bir süre bu şekle bakan kişi birkaç kadeh içki içmiş gibi hissedebilir. İşte ‘optik illüzyon’ yöntemi, alkol alımından sonra görmenin ne kadar bozulduğu hakkında bilgi vermektedir” açıklamalarında bulundu.



\'SÜRÜCÜLER BU ÇALIŞMAYI DİKKATE ALSIN\'

Op. Dr. Serhan Gazyağcı’nın verdiği bilgilere göre Western Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, araştırmaya katılanların bir kısmına alkolsüz içecekler bir kısmına ise yasal sınırın altında alkol içirilmiş. İçki içmeyenler kesişim noktalarındaki hayali benekleri eşleştirme yöntemini kullanarak tahmin ederken, alkol alanlarda ise kesişim yerlerindeki beneklerin kontrastını görme oranı yüzde 30 azalmış.

Gazyağcı “Görmedeki bu kusur, aydınlıkta ve karanlıkta objelerin görülmesi arasında ayırt edici farklar oluşturmaktadır. Bu nedenle karanlıkta alkol almadan direksiyonun başına geçmek bile nesneler çok daha zor görünür ve ayırt edilebilir.” ifadelerinde bulunurken, sürücülerin bu çalışmayı özellikle dikkate almaları gerektiği konusunda hassasiyetle duruyor.

“Yasal sınırın altında alkol alımında bile yüzde 30 önemli bir saptamadır” diyen Op. Dr. Serhan Gazyağcı, aynı zamanda sürücülere şu uyarılarda da bulundu:

-Gece yola çıkanlar alkol almamalılar.

-Uykusuz direksiyon başına geçmemeliler.

-Işık kırılmalarına karşı görüşü arttırmak için önlem olarak gece görüş gözlüklerini kullanmamalılar.

-Sürücüler karşı taraftan gelen sürücüyü düşünerek araçlarının far ışıklarının rahatsız edici şekilde olmamasına dikkat etmeliler.











