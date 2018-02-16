Nazlı Erdol

'de ekranın sevilen çiftive'un sunduğuprogramında beklenmedik bir olay yaşandı.Ruth bir sunum yaparken kocası Eamonn, elini kadının arkasındaki tezgaha koydu. Ancak görünüşe bakılırsa eli Ruth'un vücuduna sandığından daha yakındı.57 yaşındaki Rıth, "Az önce kalçama mı dokundun?" diye sordu ve devam etti: "Sanırım dokundun!"Bu sırada stüdyoda gülüşmeler yükseldi. Eamonn ise "Sadece tezgaha yaslanıyordum" yanıtını verdi.Çift 2010 yılından beri evli.