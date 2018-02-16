'Az önce kalçama mı dokundun?'

İngiltere'de yayınlanan This Morning programınada beklenmedik bir olay yaşandı

16 Şubat 2018, Cuma 14:26
'Az önce kalçama mı dokundun?'
İngiltere'de ekranın sevilen çifti Eamonn Holmes ve Ruth Langsford'un sunduğu This Morning programında beklenmedik bir olay yaşandı.

Ruth bir sunum yaparken kocası Eamonn, elini kadının arkasındaki tezgaha koydu. Ancak görünüşe bakılırsa eli Ruth'un vücuduna sandığından daha yakındı. 



57 yaşındaki Rıth, "Az önce kalçama mı dokundun?" diye sordu ve devam etti: "Sanırım dokundun!" 

Bu sırada stüdyoda gülüşmeler yükseldi. Eamonn ise "Sadece tezgaha yaslanıyordum" yanıtını verdi. 

Çift 2010 yılından beri evli. 



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