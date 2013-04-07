Az yemeye programlanmış ilaç

Obeziteye karşı önemli bir buluşa imza atıldı. Bilim insanları obeziteyi alt etmek için birkaç yıl içinde beyni yeniden yapılandırarak iştahı düşürmenin mümkün olduğunu söyledi. Onlar yeni geliştirdikleri ilaçla kişinin çocukluktan itibaren ne kadar yiyebileceğinin ya da yaşamının sonraki evrelerinde aşırı kilolu olup olmayacağının kontrol edilebileceğini umuyor.



Bilim insanları iştah ile bağlantılı beyin hücrelerinin rahimde oluştuğunu ve değiştirilemez olduğunu düşünüyordu. Ama bu araştırmada bir grup kök hücre tespit edildi. Bu hücreler farelerde yeni iştah düzenleyici nöronları tetikleme kapasitesine sahip. Nöronlar beynin hipotalamus olarak bilinen bölgesinde bulunuyor.

'KALICI ÇÖZÜM'



East Anglia Üniversitesi uzmanları buluşlarının 10 yıl içinde insanlarda uygulanabileceğini düşünüyor. Dr. Mohammad Hajihosseini diyetin aksine bu keşif obeziteyle mücadelede kalıcı çözüm getirebilir. Hipotalamustaki kayıp ya da bozulmuş nöronlar obezite gibi yeme bozukluklarının temel sebebi. Bu son çalışmaya kadar bu nöronların embriyonik süreçte geliştiğini düşünüyorduk ve iştah kontrol sisteminin sabit olduğunu düşünüyorduk. Ama bu çalışma iştah kontrol eden sinir devresinin sabit olmadığını gösterdi. Yeme bozukluklarının önüne geçmek için bunlar yönlendirilebilir" dedi.



Dr. Hajihosseini amaçlarının bu ilaçlarla kök hücreleri etkilemek ve iştahı azaltmak olduğunu söyledi.



Araştırma Journal of Neuroscience dergisinde yayımlandı. Obezite tip-2 diyabet, kalp hastalıkları, eklem iltihaplanmaları ve kansere neden olan başlıca bir küresel salgın olarak kabul ediliyor.



Beyindeki hiptalamus bölümü uyku ve uyanma döngüsü, enerji harcama, iştah, susama, hormon salgılama ve diğer kritik birçok biyolojik fonksiyonu düzenliyor.

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